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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: नहर में नहाने गया युवक तेज बहाव में बहा, 7 घंटे बाद भी सुराग नहीं; परिजनों ने जाम की सड़क

Mahoba News: नहर में नहाने गया युवक तेज बहाव में बहा, 7 घंटे बाद भी सुराग नहीं; परिजनों ने जाम की सड़क

Mahoba News In Hindi: महोबकंठ थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया गांव में अर्जुन सहायक नहर में नहाने गया 20 साल का आरिफ मंसूरी पानी के तेज बहाव में लापता हो गया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 21 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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बरसात के मौसम में नदी, तालाब, झरनों और नहर आदि अन्य जलाशयों में नहाना जानलेवा साबित हो सकता है, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से सामने आया है. महोबा में अर्जुन सहायक नहर में दोस्तों के साथ नहाने गया एक 20 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया. हादसा महोबकंठ थाना क्षेत्र के पहाड़िया गांव का है.

बताया गया कि तकरीबन 7 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक आरिफ मंसूरी का कुछ पता नहीं चल पाया है. इस हादसे से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. प्रशासनिक टीम स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.

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नहर के तेज बहाव में गहरे पानी में समाया युवक

जानकारी के मुताबिक, महोबा जनपद के महोबकंठ थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अर्जुन सहायक नहर में नहाने गया 20 साल का आरिफ मंसूरी पानी के तेज बहाव में लापता हो गया. बताया जा रहा है कि आरिफ अपने तीन दोस्तों शाहरुख, कलीम और सलमान के साथ सोमवार सुबह करीब 11 बजे नहर में नहाने के लिए घर से निकला था. नहाते समय अचानक पानी का बहाव तेज होने के कारण वह गहरे पानी में समा गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया.

लापता युवक आरिफ का नहीं लगा सुराग

वहीं, हादसे की खबर मिलते ही आरिफ के परिवार में कोहराम मच गया. स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए बड़ा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. नहर में पानी का बहाव इतनी तेज था कि घंटों की मशक्कत के बाद भी आरिफ का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर जाम की सड़क

वहीं, काफी समय बीतने के बाद परिजनों का धैर्य जवाब दे गया. रोते-बिलखते घरवालों और नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया. चक्काजाम के कारण छोटे-बड़े कई वाहन रास्ते में फंस गए और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी

परिजनों ने बताया कि जब वे लोग दुकान पर थे, तब उन्हें इस अनहोनी की सूचना मिली. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और अधिकारी ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाने के साथ-साथ गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन को और तेज करने में जुटे हैं.

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Published at : 21 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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