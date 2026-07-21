INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकिता भंडारी केस: पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को हाईकोर्ट से नहीं राहत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

अंकिता भंडारी केस: पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को हाईकोर्ट से नहीं राहत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 21 Jul 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों को अपील लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत देने या उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया. मामले में अगली सुनवाई अब 10 अगस्त 2026 को होगी.

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें दोनों ने कोटद्वार की अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है. दोनों ने मुख्य अपील के निस्तारण तक जमानत पर रिहा किए जाने की मांग भी की है. 

पीड़ित परिवार ने मांगी अपील की पूरी प्रति

सुनवाई के दौरान अंकिता भंडारी के परिवार की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें दोषियों की ओर से दाखिल अपील की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी. इसके कारण पीड़ित पक्ष अपील में उठाए गए आधारों पर प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पा रहा था.

हाईकोर्ट के निर्देश पर दोषियों की अपील की प्रति पीड़ित परिवार के अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी गई. अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 अगस्त को सूचीबद्ध किया है.

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

इससे पहले हुई सुनवाई में दोषियों की ओर से तर्क दिया गया था कि अंकिता की मौत आत्महत्या से हुई और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. इसी आधार पर दोनों ने सजा निलंबित कर जमानत देने की मांग की थी.

राज्य सरकार और पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि फोरेंसिक साक्ष्य, अंकिता की व्हाट्सऐप चैट और घटनास्थल से जुड़े अन्य प्रमाण दोषियों को मामले से जोड़ते हैं. राज्य की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के बाद रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और डीवीआर से छेड़छाड़ कर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई. 

SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के बाद उत्तराखंड पुलिस की विशेष जांच टीम ने दिसंबर 2022 में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट कोटद्वार की अदालत में दाखिल की थी. इसमें लगभग 100 गवाहों के बयान और करीब 30 दस्तावेजी साक्ष्य शामिल किए गए थे.

चार्जशीट में तीनों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, साक्ष्य मिटाने और यौन उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे. जांच के दौरान अंकिता की अपने मित्रों से हुई बातचीत और एक पूर्व रिसॉर्ट कर्मचारी के बयान को भी महत्वपूर्ण माना गया था.

जांच में यह आरोप सामने आया था कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक कथित ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘स्पेशल सर्विस’ देने का दबाव बनाया जा रहा था. अंकिता ने इस संबंध में अपने करीबी मित्र और रिजॉर्ट के एक पूर्व कर्मचारी को जानकारी दी थी.

हालांकि यह स्पष्ट रखना जरूरी है कि 500 पन्नों की चार्जशीट और उसमें दर्ज करीब 100 गवाह SIT की जांच का हिस्सा थे. बाद में चले मुकदमे में अभियोजन ने 47 गवाहों को अदालत के सामने पेश किया, जिसके बाद निचली अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया. 

'बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले..', CJP के प्रदर्शन को लेकर भाजपा पर भड़के सपा विधायक

कोटद्वार कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने 30 मई 2025 को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने तीनों को हत्या, यौन उत्पीड़न और साक्ष्य मिटाने से संबंधित अपराधों में दोषी पाया था. 

पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर ने इसी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने अभी उनकी मुख्य अपील पर अंतिम फैसला नहीं दिया है. फिलहाल केवल अपील लंबित रहने के दौरान जमानत और सजा निलंबित करने की मांग पर उन्हें राहत नहीं मिली है.  

सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या

पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं. सितंबर 2022 में वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थीं. बाद में उनका शव चीला शक्ति नहर से बरामद किया गया था.

अभियोजन के अनुसार रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता अंकिता को रिजॉर्ट से बाहर लेकर गए थे. रास्ते में विवाद के बाद उसे नहर में धक्का दे दिया गया. घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.

UP Weather: यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, आगरा-वाराणसी समेत 61 जिलों में चेतावनी जारी, IMD ने दिया अपडेट 

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
Read More
Published at : 21 Jul 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
High Court Ankita Bhandari Case UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकिता भंडारी केस: पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को हाईकोर्ट से नहीं राहत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई
अंकिता भंडारी केस: पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को हाईकोर्ट से नहीं राहत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में बड़े भूकंप के संकेत, वैज्ञानिकों ने बताया कितना बड़ा है खतरा
उत्तराखंड में बड़े भूकंप के संकेत, वैज्ञानिकों ने बताया कितना बड़ा है खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले...', CJP के प्रदर्शन को लेकर BJP सरकार पर भड़के सपा विधायक
'बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले...', CJP के प्रदर्शन को लेकर BJP सरकार पर भड़के सपा विधायक
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुरक्षाकर्मियों पर हमला, तोड़फोड़... प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
सुरक्षाकर्मियों पर हमला, तोड़फोड़... CJP प्रोटेस्ट में बवाल करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
दिल्ली NCR
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
इंडिया
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
हेल्थ
Dengue Vaccine: भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget