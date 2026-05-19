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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में हैवानियत की हदें पार, NEET छात्रा को बंधक बनाकर रेप, नशीली दवाएं दीं, सिगरेट से दागा

महोबा में हैवानियत की हदें पार, NEET छात्रा को बंधक बनाकर रेप, नशीली दवाएं दीं, सिगरेट से दागा

Mahoba Rape Case: पीड़िता का आरोप हैं कि गांव के ही रहने वाले मोहित ने अपने दोस्तों के साथ उसका अपहरण किया और बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 19 May 2026 11:06 AM (IST)
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यूपी के महोबा में नीट की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. छात्रा को कार सवार बदमाशों ने कोचिंग से घर लौटते समय अगवा कर लिया गया और बंधक बनाकर रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता को नशीले इंजेक्शन और सिगरेट से भी दागा गया. पुलिस ने 16 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर लिया है. 

ख़बर के मुताबिक़ मध्य प्रदेश की रहने वाली छात्रा महोबा शहर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी. बीती 30 अप्रैल को जब वह कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी कार सवार दबंगों ने उसे जबरन अगवा कर लिया. पुलिस ने पूरे 16 दिन बाद छात्रा को बरामद तो कर लिया, लेकिन पीड़िता ने जो आपबीती सुनाई, वह रूह कंपा देने वाली है. 

बंधक बनाकर रेप करने का आरोप

पीड़िता के मुताबिक उसी के गांव के रहने वाले मोहित श्रीवास ने अपने साथी अंकित श्रीवास, हल्लू राजपूत समेत करीब आधा दर्जन आरोपियों ने उसे प्रयागराज में बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसे हर दो घंटे में नशीले इंजेक्शन दिए गए. आरोपी मोहित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. विरोध करने पर दरिंदों ने उसे सिगरेट से दागा और चाकू से वार किए. 

तीन आरोपियों को हिरासत में लिया

इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह कहा कि 1 मई छतरपुर निवासी महिला ने अपनी 25 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की और चार टीमों का गठन किया. टीमों के सार्थक प्रयास से 16 मई को युवती की सकुशल बरामद कर लिया है. पीड़िता के बयान के आधार पर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

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आरोपियों ने पीड़िता को भाई की फोटो दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और आरोपी ने मोहित ने उससे जबरन शादी भी रचाई. पीड़िता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषियों फांसी की सजा देने की मांग की. इस वीभत्स घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. पीड़िता की हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. 

कांग्रेस पार्टी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

घटना की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर सियासत भी गरमा गई है. कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पार्टी इस घटना पर नजर बनाए हुए है. वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पीड़िता से फोन पर बात की है. 

कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़िता को बेहतर इलाज देने की मांग की है. साथ ही ऐलान किया कि कांग्रेस का एक प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पीड़िता से मिलने महोबा पहुंचेगा. पीड़ित इस समय काफी डरी हुई है. डॉक्टरों की टीम उसकी देखरेख में जुटी है. छात्रा की एमएलसी जांच कराई जा चुकी है.

इस मामले को लेकर शहर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय ने बताया कि जांच कर साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. 

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Published at : 19 May 2026 11:06 AM (IST)
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