उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की है. यह पूछे जाने पर कि क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्ट से पहले चोरी की जानकारी थी, इसके जवाब में गिरी ने दावा किया कि अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से पहले तत्कालीन महासचिव चंपत राय को चोरी की जानकारी हो गई थी. हालांकि गिरी ने इस दौरान सपा प्रमुख का नाम नहीं लिया.

गिरी ने कहा कि चंपत राय ने भोलेपन में व्यक्तिगत रूप से इसे हल करने की कोशिश की. जब देखा कि यह मामला छोटा नहीं है और व्यक्तिगत रूप से हल नहीं किया जा सकता है तब स्पष्ट रूप से सामने आकर एसआईटी की मांग की.

यह पूछे जाने पर कि क्या उस समय कोई एफआईआर के लिए गया या क्या वह पुलिस के पास गए, क्या ट्रस्ट ने कोई एक्शन प्लान किया? इसके जवाब में गिरी ने कहा कि वह नहीं किया. ट्रस्ट असमंजस में रहा कि किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसलिए विलंब हुआ. यह विलंब भी एक असवाधानी का परिणाम है.

चंपत राय का निजी ड्राइवर इस पूरे मामले का सूत्रधार - गिरी

जब गिरी से यह पूछा गया कि क्या किसी को बचाने का प्रयास किया गया, उन्होंने कहा कि बचाने का प्रयास हमारे चंपत राय कभी नहीं कर सकते हैं. मुझे उनके किसी भी प्रकार के दोष के लिए आशंका कभी भी नहीं है. वह ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और निष्कलंक कार्यकर्ता हैं. निश्चित रूप से स्वभाव दोष के कारण दया करते हुए, या गलत लोगों का विश्वास करते हुए, वह प्रमाद में आ गए.

गिरी से पूछा गया कि किसने यह विश्वासघात किया? गिरी ने कहा हम लोगों के सामने आ रहा है कि चंपत राय का निजी ड्राइवर इस पूरे मामले का सूत्रधार रहा.

एसआईटी रिपोर्ट पर क्या बोले गिरी?

चंपत राय के बारे मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा उनका तीन दशकों का संबंध है. मुझे आज भी नहीं लगता है कि वह इसमें लिप्ट रहे होंगे. वह उनको दी हुई सूचनाओं को अनदेखा कर देते थे. उनको ऐसा लगता था कि सारे काम मैं कर लूंगा, यह भी एक प्रमाद है. यह स्वभावगत दोष है, चारित्रिक दोष नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कहना पड़ेगा चंपत राय का अहंकार हावी रहा.

एसआईटी रिपोर्ट के संदर्भ में गिरी ने कि आखिरी रिपोर्ट आने के बाद जो करना होगा वह करेंगे. गिरी ने कहा कि हम दुःखी हैं, आहत हैं लेकिन हम इसके लिए भगवान रामलला और राम भक्तों से माफी मांगते हैं लेकिन उनसे नहीं जो इस पूरे मामले में बवाल खड़ा कर रहे हैं.

एबीपी न्यूज़ के सवाल पर भड़क गए गिरी

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यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी इस पूरे मामले में कोई जिम्मेदारी बनती है और क्या वह इस्तीफा देंगे, गिरी ने भड़कते हुए कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं? गिरी के इतना कहने के बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने साक्षात्कार रोकने की कोशिश की. खुद गिरी ने एबीपी का माइक आईडी भी हटाने का प्रयास किया. इसके बाद गिरी ने कहा कि हुंडियों की गिनती में मेरी कोई भूमिका न कल थी, न आज है.