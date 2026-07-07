उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार 6 जुलाई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए है. इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य योजना) की कार्ययोजना एवं वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है.

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन के लिए सरकार की ओर से करीब 60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. जिसको लेकर बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी.

इस दौरान पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आजीविका का एक बेहद महत्वपूर्ण साधन है. उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से काम करने योग्य नहीं रहता, तो इससे पशुपालक की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संकट से बचाने के लिए राज्य सरकार ने इस नई योजना को मंजूरी दी है.

इन स्थितियों में मिलेगा बीमा का लाभ

इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन पशुपालक, डेयरी फार्म के पशुपालकों तथा अन्य पात्र पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराया जाएगा. हालाकि किसी पशु की महामारी, दैविक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या वह अनुपयोगी हो जाता है, तो बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

पशु की स्थायी विकलांगता पर 75 प्रतिशत तक भुगतान

प्रदेश सरकार ने योजना में दावा किया कि निस्तारण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है. यह भी दावा किया है कि पशु की मृत्यु होने पर बीमा दावा मंजूरी होने के बाद क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. वहीं, यदि कोई पशु स्थायी रूप से विकलांग (पीटीडी) हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान करेगी.

प्रदेश सरकार की ओर से योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पशुपालन एवं डेयरी विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित पशुओं के बीमा को प्राथमिकता दी जाएगी. इतना ही नहीं इससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ-साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

यूपी का जलालाबाद अब परशुराम पुरी के नाम से जाना जाएगा, योगी कैबिनेट में हुआ फैसला

2.28 लाख से अधिक पशुओं को होगा बीमा

बता दें कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इस बजट के माध्यम से प्रदेश में कुल 2,28,350 पशुओं का बीमा कराया जाएगा. इस बीच इनमें 1,86,800 पशुओं का बीमा सामान्य मद और 41,550 पशुओं का बीमा एससीएसपी कम्पोनेंट के अंतर्गत किया जाएगा. साथ ही योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी को अंशदान के रूप में देनी होगी.

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते पशुधन को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी में पशुधन देश का सबसे बड़ा प्रदेश है. उन्होंने ने कहा कि जीडीपी के संदर्भ में पशुधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.50 प्रतिशत का योगदान है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की कुल जीडीपी 30 प्रतिशत से अधिक है, और पशुधन का इसमें विशेष योगदान है. पशुधन के माध्यम से यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा का स्रोत भी है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना 75 जिलों में लागू होगी. इस योजना में राज्यांश 85 प्रतिशत (इसमें केंद्र का हिस्सा 51 प्रतिशत और राज्य का 34 प्रतिशत शामिल) और लाभार्थी का अंश 15 प्रतिशत होगा.वही योजना के तहत एक महीने के अंदर बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा कराया जाएगा और योजना से पशुपालकों को बड़ा लाभ भी होगा.

यूपी के गोरसंरक्षण केंद्रों में 13.50 लाख गाय संरक्षित

वही मंत्री ने कहा कि निराश्रित पशुओं को गो संरक्षण केंद्रों में लाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 7,500 गोसंरक्षण केंद्र हैं, जिसमें लगभग 13.50 लाख गायें संरक्षित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इन पर प्रतिदिन 8 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है. उत्तर प्रदेश चारा नीति के तहत ग्राम समाज, वन विभाग की जमीन पर हरा चारा उगाकर गोशालाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है.