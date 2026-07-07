हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: प्रदेश में पशुपालकों के लिए 'सुरक्षा कवच' साबित सरकार, सीएम ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी

UP News: प्रदेश में पशुपालकों के लिए 'सुरक्षा कवच' साबित सरकार, सीएम ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी

UP Politics News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को लेकर विशेष कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी ने पशुधन बीमा योजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. यह बीमा योजना 60 करोड़ रुपये से लागू होगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 07 Jul 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार 6 जुलाई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए है. इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से  जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य योजना) की कार्ययोजना एवं वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है. 

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन के लिए सरकार की ओर से करीब 60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. जिसको लेकर बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी.

इस दौरान पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आजीविका का एक बेहद महत्वपूर्ण साधन है. उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से काम करने योग्य नहीं रहता, तो इससे पशुपालक की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संकट से बचाने के लिए राज्य सरकार ने इस नई योजना को मंजूरी दी है.

इन स्थितियों में मिलेगा बीमा का लाभ

इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन पशुपालक, डेयरी फार्म के पशुपालकों तथा अन्य पात्र पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराया जाएगा. हालाकि किसी पशु की महामारी, दैविक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या वह अनुपयोगी हो जाता है, तो बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

पशु की स्थायी विकलांगता पर 75 प्रतिशत तक भुगतान

प्रदेश सरकार ने योजना में दावा किया कि निस्तारण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है. यह भी दावा किया है कि पशु की मृत्यु होने पर बीमा दावा मंजूरी होने के बाद क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. वहीं, यदि कोई पशु स्थायी रूप से विकलांग (पीटीडी) हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान करेगी.

प्रदेश सरकार की ओर से योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पशुपालन एवं डेयरी विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित पशुओं के बीमा को प्राथमिकता दी जाएगी. इतना ही नहीं इससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ-साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

यूपी का जलालाबाद अब परशुराम पुरी के नाम से जाना जाएगा, योगी कैबिनेट में हुआ फैसला

2.28 लाख से अधिक पशुओं को होगा बीमा

बता दें कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इस बजट के माध्यम से प्रदेश में कुल 2,28,350 पशुओं का बीमा कराया जाएगा. इस बीच  इनमें 1,86,800 पशुओं का बीमा सामान्य मद और 41,550 पशुओं का बीमा एससीएसपी कम्पोनेंट के अंतर्गत किया जाएगा. साथ ही योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी को अंशदान के रूप में देनी होगी.

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते पशुधन को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी में पशुधन देश का सबसे बड़ा प्रदेश है. उन्होंने ने कहा कि जीडीपी के संदर्भ में पशुधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.50 प्रतिशत का योगदान है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की कुल जीडीपी 30 प्रतिशत से अधिक है, और  पशुधन का इसमें विशेष योगदान है. पशुधन के माध्यम से यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा का स्रोत भी है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना 75 जिलों में लागू होगी. इस योजना में राज्यांश 85 प्रतिशत (इसमें केंद्र का हिस्सा 51 प्रतिशत और राज्य का 34 प्रतिशत शामिल) और लाभार्थी का अंश 15 प्रतिशत होगा.वही योजना के तहत एक महीने के अंदर बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा कराया जाएगा और योजना से पशुपालकों को बड़ा लाभ भी होगा.

यूपी के गोरसंरक्षण केंद्रों में 13.50 लाख गाय संरक्षित

वही मंत्री ने कहा कि निराश्रित पशुओं को गो संरक्षण केंद्रों में लाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 7,500 गोसंरक्षण केंद्र हैं, जिसमें लगभग 13.50 लाख गायें संरक्षित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इन पर प्रतिदिन 8 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है. उत्तर प्रदेश चारा नीति के तहत ग्राम समाज, वन विभाग की जमीन पर हरा चारा उगाकर गोशालाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है.

UP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'

Published at : 07 Jul 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Politics News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उत्तर प्रदेश 'स्टार्टअप मिशन' को कैबिनेट की मंजूरी, 100 करोड़ तक पेशेंस कैपिटल का प्रावधान
UP News: उत्तर प्रदेश 'स्टार्टअप मिशन' को कैबिनेट की मंजूरी, 100 करोड़ तक पेशेंस कैपिटल का प्रावधान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: प्रदेश में पशुपालकों के लिए 'सुरक्षा कवच' साबित सरकार, सीएम ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी
UP News: प्रदेश में पशुपालकों के लिए 'सुरक्षा कवच' साबित सरकार, सीएम ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हित में कार्य कर रही सरकार- सीएम
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हित में कार्य कर रही सरकार- सीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती: नेहरू सरकार की तुष्टिकरण के खिलाफ थे डॉ. मुखर्जी- सीएम योगी
UP News: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती: नेहरू सरकार की तुष्टिकरण के खिलाफ थे डॉ. मुखर्जी- सीएम योगी
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ा फेरबदल, हटाए गए 3 अधिकारी, क्या है मामला
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ा फेरबदल, हटाए गए 3 अधिकारी, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
विश्व
जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान
जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
ऑटो
E20 कार खरीदने की सोच रहे हैं तो रिपेयर की न लीजिए टेंशन, ये कंपनियां दे रहीं एक्सटेंडेड वारंटी
E20 कार खरीदने की सोच रहे हैं तो रिपेयर की न लीजिए टेंशन, ये कंपनियां दे रहीं वारंटी
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
ABP NEWS
मुझे ऊँचाई से डर नहीं लगता, सर—मुझे पुलिस से डर लगता है।
मुझे ऊँचाई से डर नहीं लगता, सर—मुझे पुलिस से डर लगता है।
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Embed widget