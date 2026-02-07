महोबा में 6 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के महोबा में 6 दिनों से लापता युवक का शव शुक्रवार को तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई. 1 फरवरी से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब युवक का शव गांव के पास एक खेत में बने तालाब में उतराता मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है. युवक की मौत के पीछे की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है.

युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. रवि रात को अचानक सोते से गायब हो गया था, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वह अब इस हाल में मिलेगा. गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ शुरू आकर दी है. दावा किया जा रहा है कि जल्द ही खुलासा होगा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय रवि, जो बीती 1 फरवरी की रात से रहस्यमयी ढंग से गायब था, उसकी तलाश आज एक दुखद अंत पर जाकर रुकी. मृतक के पिता वरदानी प्रजापति ने बताया कि रवि अपने घर पर रोज की तरह सोया था. लेकिन जब सुबह घर वाले जागे, तो उनके होश उड़ गए. रवि बिस्तर से गायब था, जबकि उसकी चारपाई के पास उसके कपड़े और जूते वैसे ही रखे मिले. इस संदिग्ध हालात ने परिजनों के मन में किसी अनहोनी का डर पैदा कर दिया था. रवि के बड़े भाई राहुल ने तत्काल खन्ना थाना में इसकी सूचना दी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की और मोबाइल लोकेशन के जरिए सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी.

ग्रामीणों ने तालाब में देखा शव

लगातार 6 दिनों की बेचैनी के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने रामस्वरूप मास्टर के खेत में बने तालाब में एक शव उतराता हुआ देखा. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. जब परिजनों ने पास जाकर देखा, तो उनकी चीखें निकल गईं. शव लापता रवि का ही था. सूचना मिलते ही खन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जहां ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया. परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एएसपी वंदना सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत के क्या कारण है. पुलिस हर पहलू से जांच करने में जुटी हुई है. परिजनों से भी पूछताछ अभी की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.