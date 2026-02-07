उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेहद सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां कैंसर पीड़ित एक महिला की हत्या कर दी गई. जांच में पता चला कि महिला की हत्या के लिए उसके पति ने सुपारी दी थी. पुलिस ने मृतका के पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दो चाकू बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर का है. यहां 2 फरवरी की रात एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती तौर पर घटना को चोरी के दौरान हत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई.

जांच में पता चला कि मृतका के पति राहुल ने अपने दो साथियों शेरअली उर्फ शेरा और फिरोज के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घरेलू कलह और पत्नी की कैंसर की बीमारी के इलाज में हो रहे खर्च को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी की हत्या की साजिश रची गई.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

घटना के संबंध में हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि रीता शर्मा पत्नी राहुल शर्मा हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में रहते थे. 3 जनवरी की सुबह पुलिस को रीता शर्मा की हत्या की सूचना मिली थी. सूचना पर मौके पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीमें पहुंची. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए. एएसपी ने बताया कि पुलिस की जांच-पड़ताल के दौरान सामने आया कि रीता शर्मा की हत्या उसके पति राहुल शर्मा ने अपने दो अन्य कार्यरत कर्मियों शेर अली उर्फ शेरा पुत्र गुलेहसन, फिरोज पुत्र महमूद निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर रूस्तमपुर, हापुड़ के साथ मिलकर की.

घरेलू कलह के चलते उठाया कदम

हत्या के कारणों के पीछे एएसपी ने बताया कि घरेलू कलह से आजिज होकर राहुल शर्मा ने इस वारदात को अंजाम दिया. हत्या करने के लिए उसने अपने दोनों सहयोगियों को पुराने उधार को खत्म करने तथा बहला-फुसलाकर और रूपये दिये जाने का लालच दिया था. एएसपी ने बताया कि 2 जनवरी की रात करीब आठ बजे राहुल शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वह पकड़ में न आए, इसके लिए घर में लूटपाट की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की. जिसके बाद राहुल शर्मा रात्रि में किसी शादी में दावत खाने के लिए भी चला गया. लेकिन मौके पर घटना के वक्त रीता शर्मा के मायके पक्ष से उसकी बहिन और भाई ने राहुल पर हत्या किये जाने के आरोप लगाए थे.

एएसपी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान भी मौके से साक्ष्य छुपाए जाने की कोशिश की गई थी. लेकिन फिलहाल, पुलिस ने सभी तथ्यों को उजागर करते हुए पति राहुल शर्मा सहित दोनों अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद किया है.