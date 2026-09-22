गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: फसल बर्बाद हुई तो किसान ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई फांसी

महोबा: फसल बर्बाद हुई तो किसान ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई फांसी

महोबा में कर्ज में डूबे किसान ने अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई थी. किसान पर बैंक और साहूकारों का करीब ढाई लाख कर्ज था.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 22 Sep 2026 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

महोबा जिले के महुआ गांव में फसल बर्बादी और कर्ज से परेशान 70 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. किसान गौरीशंकर अहिरवार के पास करीब ढाई बीघा जमीन थी और उन्होंने लगभग 12 बीघा जमीन बलकट पर लेकर खेती की थी. अतिवृष्टि से फसल बर्बाद होने के बाद उन पर बैंक और साहूकारों का करीब ढाई लाख रुपये कर्ज बताया जा रहा है.

महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के महुआ गांव में फसल बर्बादी और कर्ज से परेशान 70 वर्षीय किसान गौरीशंकर अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. किसान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों के मुताबिक गौरीशंकर के पास करीब ढाई बीघा जमीन थी, जबकि उन्होंने लगभग 12 बीघा जमीन बलकट पर लेकर खेती की थी. इस वर्ष अतिवृष्टि के चलते उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'

इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'

परिवार ने क्या कहा?

परिवार का कहना है कि खेती में काफी पैसा लगाने के बावजूद फसल से कोई आमदनी नहीं हुई. किसान ने बैंक से करीब 40 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जबकि गांव के साहूकारों से लगभग दो लाख रुपये उधार बताया जा रहा है.

परिजन रघुवीर राजपूत ने बताया कि गौरीशंकर पिछले करीब आठ दिनों से लगातार परेशान रहते थे और कर्ज चुकाने को लेकर परिवार के सामने चिंता जाहिर करते थे. सोमवार देर रात वह गांव में गणेश प्रतिमा के पंडाल में मौजूद रहे और बाद में घर लौट आए. रात में उन्होंने मकान के दरवाजे के कुंदे से फांसी लगा ली.

मौके पर पहुंची पुलिस

मंगलवार (22 सितंबर) की सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खोला तो किसान को फंदे पर लटका देखा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक के भाई रतनलाल ने बताया कि फसल में पैसा लगाने के बावजूद उत्पादन नहीं हुआ, जिससे गौरीशंकर काफी तनाव में थे. परिजनों ने किसान की आत्महत्या की वजह फसल नुकसान और कर्ज को बताया है. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है. परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद और कर्ज माफी की मांग की है.

देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार

Published at : 22 Sep 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
Advertisement

वीडियोज

Jamui Viral Video Case: जमुई एनकाउंटर के बाद बेटियों की सुरक्षा पर घमासान, Samrat सरकार पर सवाल!
Sandeep Chaudhary: हिंदू-मुसलमान..यूपी का होगा कल्याण? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election 2027
Nandan Yadav Jamui Viral Video Case: आरोपी की जाति...गमछे का रंग...सियासत बदरंग! | Bihar News
UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'
बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
विश्व
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
इंडिया
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
फूड
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
नौकरी
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget