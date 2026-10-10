CJP प्रदर्शन में यूपी पुलिस की भी ड्यूटी, 300 महिला पुलिसकर्मी दिल्ली रवाना

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए यूपी पुलिस की 300 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि जिलों से 25-25 महिला पुलिस कर्मुयों को दिल्ली पुलिस की मदद के लिए भेजा जाए.

इनके साथ एक महिला निरीक्षक या उपनिरीक्षक प्रभारी होंगी, जबकि एक पुरुष निरीक्षक भी दल में शामिल रहेगा. पुलिसकर्मियों को अपने फोटो पहचान पत्र और दंगा नियंत्रण में इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरणों के साथ दिल्ली पहुंचने को कहा गया है. यह व्यवस्था प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है.

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान

चुनाव और SIR में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर CJP और कई छात्र संगठनों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है. दिल्ली में भीड़ न बढ़े इसके लिए दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं.

यही नहीं दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है, प्रदर्शन में शामिल होने वालों को रोका जा रहा है. ट्रेन-बस की लगातार चेकिंग की जा रही है. किसी को भी जंतर-मंतर पर जाने की इजाजत नहीं है. पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

विपक्षी दलों का जारी है आंदोलन

उधर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन लगातार जारी है. शुक्रवार रात राष्ट्रपति से मुलाक़ात के बाद अब सोमवार को CJI से मिलने की बात कही है. आज भी विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतर सकती हैं. जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गयी है.

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