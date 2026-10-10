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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

गौतमबुद्ध नगर में 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी. पुलिस ने त्योहारों, जुलूस और प्रदर्शनों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 08:03 AM (IST)
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कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान त्योहारों, विभिन्न आयोजनों और अन्य गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने लोगों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पुलिस के आदेश के मुताबिक, इस अवधि में नवरात्र, दशहरा और अन्य धार्मिक व सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाओं, प्रदर्शनों और दूसरे कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की अफवाह, विवाद या अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

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बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक

जारी निर्देशों के अनुसार, बिना अनुमति जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा. सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को परेशानी हो या शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो.

पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है. गलत सूचना, भ्रामक खबर या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने से बचने को कहा गया है. किसी भी संवेदनशील मामले में बिना पुष्टि के जानकारी आगे बढ़ाना परेशानी का कारण बन सकता है.

हथियार और लाउडस्पीकर को लेकर भी निर्देश

आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों और नियमों के खिलाफ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश दिए गए हैं. धार्मिक आयोजनों में भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी पुलिस को दें. प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों और आयोजनों के दौरान जिले में शांति बनाए रखना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Noida Police UP NEWS Gautam Buddha Nagar News
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