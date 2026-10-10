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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘दिल्ली किसी की बपौती नहीं’, ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर बोले संजय सिंह

‘दिल्ली किसी की बपौती नहीं’, ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर बोले संजय सिंह

जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के चलते मेट्रो-रेल बंद किए जाने से नाराज आप सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा हम दिल्ली जरुर जाएंगे, दिल्ली किसी की बपौती नहीं है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 10 Oct 2026 08:08 AM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेन और मेट्रो बंद किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, “भले ही दिल्ली जाने का टिकट बंद कर दो, हम दिल्ली जरूर जाएंगे. दिल्ली किसी की बपौती नहीं है.”

AAP सांसद संजय सिंह ने आगे कहा कि सरकार को नौजवानों से टकराव मोल नहीं लेना चाहिए. संजय सिंह ने मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए युवाओं की ताकत का हवाला दिया और सरकार को राजनीतिक चुनौती दी.

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बाराबंकी पहुंचे थे संजय सिंह 

जनपद के दरियाबाद में आप द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि उन्हें भी दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं मिला, लेकिन वे जाएंगे जरुर. उन्होंने दिल्ली में CJP के आयोजित कार्यक्रम को भी समर्थन किया. इसके साथ ही दिल्ली में जिस तरह 57 मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द की गयीं उस पर नाराजगी जाहिर की.

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित है आंदोलन 

यहां बता दें कि CJP के साथ ही कई संगठनों और राजनैतिक दलों ने जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है. इन लोगों की चुनाव और SIR में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग है. जिसको लेकर देश के अलग-अलग इलाकों में पहले से ही आंदोलन चल रहे हैं. आज सभी ने दिल्ली में पहुंचने का आह्वान किया है.

उधर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर इलाके को पूरी तरह छावनी बना दिया है. दिल्ली पुलिस के साथ ही केन्द्रीय बल और अन्य राज्यों से पुलिस बल मंगाया गया है. किसी को भी आज धरना-प्रदर्शन या रैली की इजाजत नहीं है. जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि वे हर हाल में जंतर-मंतर पहुंचेगे और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे. जिसके चलते तनाव बढ़ने की उम्मीद है.

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Published at : 10 Oct 2026 08:08 AM (IST)
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