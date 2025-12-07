हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उनकी कुंडली में दोष, इसलिए किसी पार्टी में टिक नहीं पाते', महेंद्र भट्ट का हरक सिंह पर कटाक्ष

'उनकी कुंडली में दोष, इसलिए किसी पार्टी में टिक नहीं पाते', महेंद्र भट्ट का हरक सिंह पर कटाक्ष

Uttrakhand News: महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत पर उनकी कुंडली और लगातार दल बदलने को लेकर तंज कस दिया है. मतदाता सूची पुनरीक्षण और सीएम धामी के दौरों पर भाजपा की तैयारियाँ भी चर्चा में हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 07 Dec 2025 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और BJP नेताओं के बीच चल रहे वार-पलटवार के बीच अब BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर हरक सिंह पर टिप्पणी की है. भट्ट ने कहा कि हरक सिंह की कुंडली में नाड़ी षडाष्टक दोष है, इसलिए वह किसी भी राजनीतिक दल में लंबे समय तक नहीं टिक पाते.

BJP मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह लगातार BJP नेताओं पर बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपनी राजनीतिक जन्मपत्री देख लेनी चाहिए. भट्ट ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हरक सिंह दूसरों की हस्तरेखा देखते हैं, जबकि उनकी अपनी कुंडली में ही दोष है, जिसके कारण वह बार-बार दल बदलते रहे हैं. उन्होंने कहा कि हरक सिंह पहले SP में गए, फिर BSP में गए, लेकिन वहां भी ज्यादा समय नहीं टिक पाए. BJP में आने का अवसर भी उन्हें नहीं मिला. अब कांग्रेस में वे कितने समय रहेंगे, इस पर वे खुद भी भरोसा नहीं कर पाएंगे.

जल्द ही SIR को लेकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी- महेश भट्ट

इसके अलावा BJP अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि BJP इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग का पूरा सहयोग करेगी. संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं और जल्द ही SIR को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य है कि यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी हो.

CM के दौरे को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिसंबर महीने में होने वाले जनपद दौरों को लेकर भी भाजपा संगठन तैयारी कर रहा है. भट्ट ने कहा कि इन दौरों के दौरान मुख्यमंत्री की स्थानीय नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी. इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. भट्ट ने बताया कि अगले एक-दो दिनों में इस योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

राजनीतिक माहौल में लगातार बढ़ती बयानबाजी के बीच महेंद्र भट्ट का यह तंज एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है. हरक सिंह रावत के पिछले राजनीतिक सफर और बार-बार दल बदलने के इतिहास को देखते हुए भट्ट की यह टिप्पणी सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रही है.

और पढ़ें
Published at : 07 Dec 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
Harak Singh Mahendra Bhatt UK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
ट्रेंडिंग
जॉब पर समय से पहले आना पड़ा भारी, परेशान बॉस ने नौकरी से निकाला- अब अदालत पहुंची महिला, यूजर्स हैरान
जॉब पर समय से पहले आना पड़ा भारी, परेशान बॉस ने नौकरी से निकाला- अब अदालत पहुंची महिला, यूजर्स हैरान
यूटिलिटी
टोल प्लाजा से इतनी दूर है आपका घर तो नहीं देने होंगे पैसे, ये वाला नियम जानते हैं आप?
टोल प्लाजा से इतनी दूर है आपका घर तो नहीं देने होंगे पैसे, ये वाला नियम जानते हैं आप?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget