'उनकी कुंडली में दोष, इसलिए किसी पार्टी में टिक नहीं पाते', महेंद्र भट्ट का हरक सिंह पर कटाक्ष

उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और BJP नेताओं के बीच चल रहे वार-पलटवार के बीच अब BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर हरक सिंह पर टिप्पणी की है. भट्ट ने कहा कि हरक सिंह की कुंडली में नाड़ी षडाष्टक दोष है, इसलिए वह किसी भी राजनीतिक दल में लंबे समय तक नहीं टिक पाते.

BJP मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह लगातार BJP नेताओं पर बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपनी राजनीतिक जन्मपत्री देख लेनी चाहिए. भट्ट ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हरक सिंह दूसरों की हस्तरेखा देखते हैं, जबकि उनकी अपनी कुंडली में ही दोष है, जिसके कारण वह बार-बार दल बदलते रहे हैं. उन्होंने कहा कि हरक सिंह पहले SP में गए, फिर BSP में गए, लेकिन वहां भी ज्यादा समय नहीं टिक पाए. BJP में आने का अवसर भी उन्हें नहीं मिला. अब कांग्रेस में वे कितने समय रहेंगे, इस पर वे खुद भी भरोसा नहीं कर पाएंगे.

जल्द ही SIR को लेकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी- महेश भट्ट

इसके अलावा BJP अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि BJP इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग का पूरा सहयोग करेगी. संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं और जल्द ही SIR को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य है कि यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी हो.

CM के दौरे को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिसंबर महीने में होने वाले जनपद दौरों को लेकर भी भाजपा संगठन तैयारी कर रहा है. भट्ट ने कहा कि इन दौरों के दौरान मुख्यमंत्री की स्थानीय नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी. इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. भट्ट ने बताया कि अगले एक-दो दिनों में इस योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

राजनीतिक माहौल में लगातार बढ़ती बयानबाजी के बीच महेंद्र भट्ट का यह तंज एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है. हरक सिंह रावत के पिछले राजनीतिक सफर और बार-बार दल बदलने के इतिहास को देखते हुए भट्ट की यह टिप्पणी सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रही है.