गोवा के उत्तर जिले में स्थित अर्पोरा गांव शनिवार (6 दिसंबर 2025) की रात दहल उठा. यहां एक लोकप्रिय नाइटक्लब में अचानक आग लग गई, जिसके कारण 23 लोगों की मौत हो गई. यह क्लब पिछले साल ही खुला था और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका था. घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ''गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों. मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है. राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है. गोवा क्लब हादसे पर पीएम मोदी ऐलान किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.''

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF will be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Arpora, Goa. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi https://t.co/BcS0jYnvVx — PMO India (@PMOIndia) December 7, 2025

किचन में सिलेंडर फटने से फैली आग रात करीब 12 बजे क्लब के किचन एरिया में खाना बनाने का काम चल रहा था. इसी दौरान गैस सिलेंडर में जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते आग पूरे परिसर में फैल गई. विस्फोट इतना तेज था कि आसपास रहने वालों ने भी कंपन महसूस किया. आग और धुआं फैलने के कारण अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला.

The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those… — Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025

पुलिस और दमकल टीम तुरंत पहुंची

धमाका होते ही लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. गोवा पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि रात 12:04 बजे कंट्रोल रूम में कॉल आई और पुलिस, फायर यूनिट व एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं. आग को कुछ समय बाद काबू में कर लिया गया, लेकिन तब तक कई लोग दम घुटने या जलने से अपनी जान गंवा चुके थे.

मुख्यमंत्री ने दिया सख्त संदेश, सुरक्षा मानकों की जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रात में ही मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में क्लब द्वारा फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने की बात सामने आई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सुरक्षा में लापरवाही साबित हुई तो कार्रवाई निश्चित है. यह घटना पर्यटन सीजन के दौरान हुई, जिससे राज्य सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है.

