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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहराजगंज में साल भर बाद तांत्रिक हत्याकांड का खुलासा, बेटे की मौत का बदला लेने के लिए रची साजिश

महराजगंज में साल भर बाद तांत्रिक हत्याकांड का खुलासा, बेटे की मौत का बदला लेने के लिए रची साजिश

Maharajganj News In Hindi: 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि के दिन आरोपी के बेटे ऋषभ सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. आरोपी को शक हो गया कि रमाकांत ने तंत्र-मंत्र कर उसके बेटे की जान ले ली.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 May 2026 09:13 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महराजगंज कोतवाली पुलिस ने चर्चित रमाकांत चौहान हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी राघवेन्द्र सिंह उर्फ जेलर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने बेटे की हत्या, मौत का बदला लेने के लिए तंत्र-मंत्र करने वाले रमाकांत चौहान की हत्या कर शव को बस्ती जिले में सड़क किनारे फेंक दिया था. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की पाइप भी बरामद कर ली है.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राघवेन्द्र सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ जेलर,निवासी केशवपुर वार्ड नं. 16, सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 437/2025 धारा 103(1), 238 व 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है.

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रुपए को लेकर था मनमुटाव 

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रमाकांत चौहान पिपरा रसूलपुर निवासी था, तथा झाड़-फूंक व सोखैती का काम करता था. आरोपी के घर पूजा-पाठ के सिलसिले में उनका आना-जाना था. आरोपी के अनुसार जनवरी 2025 में रमाकांत ने उससे दो लाख रुपये उधार मांगे थे. रुपये न मिलने पर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया.
इसके बाद 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि के दिन आरोपी के बेटे ऋषभ सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. आरोपी को शक हो गया कि रमाकांत ने तंत्र-मंत्र कर उसके बेटे की जान ले ली, इसी शक में उसने हत्या की साजिश रची.

पूजा-पाठ कराने के बहाने की हत्या 

आरोपी ने बताया कि 1 जून 2025 को वह रमाकांत को पूजा-पाठ कराने के बहाने अपनी कार से सहजनवा ले गया. रास्ते में उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. रात में सुनसान स्थान पर कार रोककर लोहे की पाइप से रमाकांत के सिर पर वार कर हत्या कर दी. बाद में शव को कार से बस्ती जिले के एक सुनसान इलाके में ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया.

मृतक के घर नहीं लौटने पर पत्नी बिजुला देवी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार, एसआई अंजनी कुमार यादव, हेड कांस्टेबल करुणेश सिंह, कांस्टेबल अमित वर्मा और अंकित यादव शामिल रहे.

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Input By : अमितेश गुप्ता
Published at : 21 May 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Maharajganj News CRIME NEWS
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