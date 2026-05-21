हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी ने चला नया दांव, इन सीटों पर खास नजर

यूपी चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी ने चला नया दांव, इन सीटों पर खास नजर

Rahul Gandhi Raebareli Visit: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर तीखे हमले किए. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को गद्दार तक कह दिया.

By : डॉ पंकज सिंह, रायबरेली | Updated at : 21 May 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दो दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान 1857 क्रांति के नायक महाबली वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण किया और आगामी चुनाव को देखते हुए दलित वोटरों को भी साधने की कोशिश की.

रायबरेली और अमेठी में करीब छह ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित वोटबैंक निर्णायक भूमिका में है. इनमें पांच रायबरेली लोकसभा में और एक  विधानसभा सीट अमेठी में आती है. मौजूदा समय में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है. 

दलित वोटरों को साधने की कोशिश

राहुल गांधी ने रायबरेली में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम वीरा पासी जी को याद कर रहे हैं, जो विचारधारा अंबेडकर और वीरापासी की थी, उसकी रक्षा ठीक से नही हो रही है. हमारे सामने संविधान पर हमला हो रहा है. संविधान कोई मामूली किताब नही है, यह किताब एक विचारधारा है जोकि अंबेडकर, वीरा पासी, महात्मा गांधी के खून में थी. हमारे आंखों के सामने इस विचारधारा का अपमान होता है तो हम चुप हो जाते हैं. 

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं विदेश न जाओ, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो. आने वाले समय मे किसान के पास खाद नहीं होगी, आर्थिक तूफान आएगा. डीजल, तेल, गैस, दाल चावल के दाम किधर जाएंगे आपको अंदाजा भी नही है. प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ और खुद जहाज पर बैठकर विदेश चले जाते हैं. हमें अंबेडकर वीरापासी की विचारधारा की रक्षा करनी है.  

खोई ज़मीन वापस लाने में जुटे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने इस दौरान दलित वोटबैंक को साधने की कोशिश की. बता दें कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था लेकिन, धीरे-धीरे विधानसभा में यह किला ढहता गया. मौजूदा समय में रायबरेली में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है. यही वजह है कि राहुल गांधी की फ़ोकस रायबरेली और अमेठी की सीटों पर है. 

लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का रायबरेली में यह सातवां दौरा है. कांग्रेस सांसद हर बार दलित व पिछड़ों को साधने की कोशिश करते हैं. उन्हें उम्मीद है कि यदि इनके वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आ जाएं तो अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस ला सकते हैं. 20 मई 2026 को वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करके उन्होंने दलित के वोट बैंक को कांग्रेस की विरासत से जोड़ने का एक नया प्रयोग किया है.

UP Weather: आग की भट्टी की तरह झुलस रहा यूपी, आगरा समेत 21 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट, दो दिन बेहद भारी

रायबरेली-अमेठी में दलित वोट बैंक का असर

विधानसभा वार अगर बात किया जाए तो रायबरेली लोकसभा सीट में बछरावां सुरक्षित सीट मानी जाती है क्योंकि वहां दलित वोटरों की संख्या सबसे अधिक है. वहीं सदर, हरचंदपुर, ऊंचाहार व सरेनी विधानसभा में भी दलित वोटर प्रभावी है. दूसरी तरफ अमेठी लोकसभा में सलोन विधानसभा के साथ जगदीशपुर दलित प्रत्याशियों के लिए सुरक्षित सीट घोषित है. 

यही कारण है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने का कोई मौका नहीं चूकती है. राहुल गांधी ने भी वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करके इस समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है. अब देखना यह है कि इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है या एक बार फिर कांग्रेस की यह रणनीति धरातल पर पहुंचते पहुंचते फ्लॉप हो जाती है.  

बरेली बवाल में फरार गफ्फार खान गिरफ्तार, ‘आई लव मोहम्मद’ हिंसा में अवैध हथियार सप्लाई का आरोप

About the author डॉ पंकज सिंह, रायबरेली

उत्तर प्रदेश के रायबरेली की राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं. स्पष्ट सोच और अभिव्यक्ति, पूर्वाग्रह न दिखा कर निष्पक्षता, तथ्यों की दोबारा जांच करके सटीकता निकालना खासियत है.
Read More
Published at : 21 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
UP News RAHUL GANDHI RaeBareli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी ने चला नया दांव, इन सीटों पर खास नजर
यूपी चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी ने चला नया दांव, इन सीटों पर खास नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
48 डिग्री की आग में तप रहा बांदा, सड़कों पर सन्नाटा; अस्पतालों में बढ़े डायरिया-उल्टी के मरीज
48 डिग्री की आग में तप रहा बांदा, सड़कों पर सन्नाटा; अस्पतालों में बढ़े डायरिया-उल्टी के मरीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Shamli News: छात्राओं का रास्ता रोक बनाता था रील, पुलिस ने उतारा ‘हीरोपंती’ का भूत, जानें पूरा मामला
Shamli News: छात्राओं का रास्ता रोक बनाता था रील, पुलिस ने उतारा ‘हीरोपंती’ का भूत, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर सवाल, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
भारत पर सवाल, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
इंडिया
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
जनरल नॉलेज
मौत का दूसरा नाम है ये ड्रग, भूलकर भी आजमाया तो तड़प-तड़प कर जाएगी जान
मौत का दूसरा नाम है ये ड्रग, भूलकर भी आजमाया तो तड़प-तड़प कर जाएगी जान
टेक्नोलॉजी
भारत के इस शहर में तैयार हो रहा है Microsoft का सबसे बड़ा AI Data Centre, इसी साल होगा शुरू
भारत के इस शहर में तैयार हो रहा है Microsoft का सबसे बड़ा AI Data Centre, इसी साल होगा शुरू
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget