मिशन शक्ति 5.0: ‘एक दिन की अधिकारी’ बनेंगी छात्राएं, कानूनी प्रक्रिया से कराया जाएगा अवगत

उत्तर प्रदेश मेंं बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने वाला मिशन शक्ति 5.0 पूरे प्रदेश मेंं जोर-शोर से जारी है. वहीं प्रदेशभर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों मेंं विभिन्न गतिविधियों मेंं लाखों बालिकाओं, बालकों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया. बालिकाओं ने रैलियां निकाली और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर महिला सुरक्षा, शिक्षा और समाज मेंं अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया तो अभिभावकों ने संवाद स्थापित कर बालिकाओं को मार्गदर्शन किया.

बालिकाओं में बाल अधिकारों की जागरूकता का किया प्रदर्शन

प्रदेशभर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (KGBV) मेंं बालिकाओं ने अपने सशक्तिकरण और बाल अधिकारों की जागरूकता का शानदार प्रदर्शन किया. इस अवसर पर माँ दुर्गा के नवरूपों पर आधारित नुक्कड़ नाटकों का मंचन लगभग 45,000+ स्थानों पर किया गया, जबकि 48,000+ स्थानों पर बालिकाओं और बच्चों ने जागरूकता रैलियां निकालीं और बाल अधिकारों से जुड़े नारे लगाए.

इस कार्यक्रम मेंं 3,45,000+ बालिकाएं, 2,56,000 बालक, 45,000+ शिक्षक और 1,25,000+ अभिभावक सक्रिय रूप से शामिल हुए. साथ ही, 1,61,000+ बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिससे इस महायोजना ने बच्चों और समाज मेंं सुरक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास का संदेश मजबूती से पहुँचाया.

बालिकाओं ने प्रदर्शित की प्रतिभा

ज्ञात है कि 21 सितम्बर को प्रदेश के सभी KGBV विद्यालयों मेंं आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता मेंं 88 हज़ार से अधिक बालिकाओं ने भाग लिया और माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों पर आधारित पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की. अब मिशन शक्ति 5.0 को नारीशक्ति और सशक्तिकरण की भावना को घर-घर तक पहुँचाने के व्यापक प्रयास के रूप मेंं देखा जा रहा है.

वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि, 'शिक्षा देने के साथ प्रत्येक बालिका को सशक्त, जागरूक और समाज का नेतृत्व करने योग्य बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है. हम इस दिशा मेंं लगातार प्रयासरत हैं. मिशन शक्ति 5.0 इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है.'

30 सितम्बर तक इन गतिविधियों का हिस्सा बनती रहेंगी बालिकाएं

23 सितम्बर – छात्राओं को ‘एक दिन का अधिकारी’ बनाकर प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुभव कराया जाएगा.

24 सितम्बर – ‘मीना दिवस’ का आयोजन, बालिकाओं को ‘निडर’ फिल्म दिखाकर चर्चा, रैली और नुक्कड़ नाटक.

25 सितम्बर – KGBV बालिकाओं द्वारा बैंक भ्रमण और खाता संचालन प्रक्रिया पर जागरूकता.

26 सितम्बर – विद्यालयों मेंं ख्याति प्राप्त महिलाओं से संवाद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और ‘सेल्फ डिफेंस क्लब’ का गठन.

27 सितम्बर – बालिकाओं का थाना/कोतवाली भ्रमण, FIR और गिरफ्तारी प्रक्रिया, साइबर क्राइम तथा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी.

28 सितम्बर – बाल विवाह, महिला योजनाएं और सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक.

29 सितम्बर – बालिकाओं को उनके अधिकार और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी.

30 सितम्बर – बालिकाओं का सरकारी अस्पतालों मेंं भ्रमण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श और जनजागरूकता.

उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इसे लेकर कहा कि, 'मिशन शक्ति 5.0 अभियान, बालिकाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने का संकल्प है. हर बालिका की प्रतिभा और आत्मविश्वास को निखारना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है.'