उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना-फेज-1 पुलिस ने एक ऐसे कार चोर को गिरफ्तार किया है जिसको लग्जरी गाड़ियों का शौक था. पैसा न होने के कारण उसका शौक पूरा नहीं हो पाया तो उसने रेकी कर लग्जरी गाड़ियों की चोरी करना शुरू कर दी.

बता दें वह खुद ही चोरी की हुई कार को चलाता, और जब उस गाड़ी से मन भर जाता तो औने-पौने दाम पर बेच कर नई गाड़ी चुरा लेता था पुलिस ने उसे हरियाणा नंबर की चोरी की फॉरच्यूनर कार के साथ गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने गिरफ्तार किया कार चोर

नोएडा पुलिस ने बिहार के कैमूर निवासी 21 वर्षीय जमील अंसारी को थाना फेज-1 टीम ने रविवार को फेज वन थाना क्षेत्र स्थित एजी एन्वायरो के पास से चोरी की फॉरच्यूनर के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब उससे गाड़ी के कागज दिखाने को कहा तो वह नहीं दिखा सका.

पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसे लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है. पैसा न होने के कारण उसका शौक पूरा नहीं हो रहा था. ऐसे में अपने शौक को पूरा करने के लिए वह रैकी कर लग्जरी गाड़ियों की चोरी कर गाड़ियों की नंबर प्लेट हटाकर उसे खुद ही चलाता था.

अच्छा दाम मिलने पर बेचता था गाड़ी

इस दौरान अगर चोरी की गाड़ी का उसे अच्छा दाम मिल जाता है, तो आरोपी बेच भी देता है. पुलिस का कहना है कि आरोपी पूर्व में लग्जरी गाड़ियों की चोरी कर चुका है. आरोपी के खिलाफ दिल्ली और नोएडा के अलग-अलग थानों में दो केस दर्ज होने की जानकारी मिली है.

जमील के पास से चोरी की जो गाड़ी बरामद हुई है, वह हरियाणा नंबर की है. पुलिस बिहार और हरियाणा समेत अन्य जगहों से भी आरोपी का आपराधिक इतिहास पता कर रही है. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.