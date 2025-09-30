उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सहारा को दी गयी जमीनों पर नगर निगम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. नगर निगम ने लीज पर दी गयी 130 करोड़ की जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है. जबकि निगम इससे पहले सहारा ग्रुप को नोटिस भी दे चुका था. इसी तरह एलडीए ने भी सहारा से 70 एकड़ जमीन पर कब्जा ले चुका है. ये जमीनें सहारा शहर के नाम लीज पर दी गयीं थीं.

लखनऊ नगर निगम ने सहारा शहर के गेट पर अब अपना बोर्ड लगा दिया है. इस जमीन पर 1994 में हुई डीड 30 सालों के लिए थी और अब इसके खत्म होने के बाद नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है. सहारा शहर के गेट और चारदीवारी के किनारे-किनारे कई जगह नगर निगम ने अपने बोर्ड लगा दिए. इसके साथ ही नोटिस जारी कर सहारा शहर की 130 एकड़ ज़मीन खाली करने का आदेश भी दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के संपत्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

15 दिन का समय दिया गया था खाली करने को

नगर निगम ने जो बोर्ड लगाए हैं, उनमें लिखा है कि यह ज़मीन नगर निगम की है। अगर कोई यहां कब्ज़ा करेगा तो यह अपराध माना जाएगा. नगर आयुक्त के आदेश पर ये बोर्ड लगाए गए हैं. सहारा को पहले ही 11 सितंबर को नोटिस देकर ज़मीन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था.

गोमतीनगर स्थित सहारा शहर के अंदर शनिवार को नगर निगम ने कब्जे वाले बोर्ड लगाए. अलग-अलग जगहों पर करीब 13 बोर्ड लगाए गए. इसके बाद रविवार को मुख्य गेट और अन्य जगहों पर 5 से ज्यादा बोर्ड और लगाए गए. नगर निगम की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी.

30 साल के लिए लीज पर दी गयी थी जमीन

आपको बता दे कि सहारा शहर 170 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, इसको 1994 में 30 साल की लीज पर दिया गया था इनमें से 130 एकड़ में आवासीय योजना विकसित करनी थी जबकि 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट के लिए जमीन दी गई थी. इसमें सहारा समूह को जमीन पर आवासीय योजना और ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए 5 साल दिए गए थे, लेकिन 1995 में आवासीय योजना के संबंध में सहारा शहर को नोटिस दिया गया था और यह नोटिस काम ठीक से न होने के कारण दिया गया था. तब यह पूछा भी गया था कि ऐसे में क्यों ना लीज निरस्त कर दी जाए पर उसके बावजूद सहारा शहर की तरफ से कोई सही जवाब नहीं दिया गया.

जिसके बाद सहारा शहर को लेकर नगर निगम के साथ कानूनी विवाद चल रहा था और अब अब जब 2024 में 30 साल के बाद लीज समाप्त हो गई है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ जिसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है.

सहारा की 70 एकड़ जमीन पहले ले चुका है एलडीए

सहारा शहर के अंदर 70 एकड़ जमीन एलडीए पहले ले चुका है जिसे उसने ग्रीन बेल्ट के लिए लीज पर दी थी. एलडीए अब यहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क बना रहा है. इसके अलावा सहारा समूह का विभूति खंड स्थित सहारा बाजार काम्प्लेक्स भी आने वाले समय में बेचा जाएगा. इसे भी एलडीए लीज पर दिया था जिसका कब्जा अब ले लिया गया है और उसकी लीज निरस्त कर दी गई है. आने वाले दिनों में एलडीए इसे भी बेचने की तैयारी में है.