हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा

लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा

Lucknow News: इस जमीन पर 1994 में हुई डीड 30 सालों के लिए थी और अब इसके खत्म होने के बाद नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है. चारदीवारी के किनारे-किनारे कई जगह नगर निगम ने अपने बोर्ड लगा दिए.

By : विवेक राय | Updated at : 30 Sep 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सहारा को दी गयी जमीनों पर नगर निगम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. नगर निगम ने  लीज पर दी गयी 130 करोड़ की जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है. जबकि निगम इससे पहले सहारा ग्रुप को नोटिस भी दे चुका था. इसी तरह एलडीए ने भी सहारा से 70 एकड़ जमीन पर कब्जा ले चुका है. ये जमीनें सहारा शहर के नाम लीज पर दी गयीं थीं.

लखनऊ नगर निगम ने सहारा शहर के गेट पर अब अपना बोर्ड लगा दिया है. इस जमीन पर 1994 में हुई डीड 30 सालों के लिए थी और अब इसके खत्म होने के बाद नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है. सहारा शहर के गेट और चारदीवारी के किनारे-किनारे कई जगह नगर निगम ने अपने बोर्ड लगा दिए. इसके साथ ही नोटिस जारी कर सहारा शहर की 130 एकड़ ज़मीन खाली करने का आदेश भी दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के संपत्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

15 दिन का समय दिया गया था खाली करने को

नगर निगम ने जो बोर्ड लगाए हैं, उनमें लिखा है कि यह ज़मीन नगर निगम की है। अगर कोई यहां कब्ज़ा करेगा तो यह अपराध माना जाएगा. नगर आयुक्त के आदेश पर ये बोर्ड लगाए गए हैं. सहारा को पहले ही 11 सितंबर को नोटिस देकर ज़मीन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था.

गोमतीनगर स्थित सहारा शहर के अंदर शनिवार को नगर निगम ने कब्जे वाले बोर्ड लगाए. अलग-अलग जगहों पर करीब 13 बोर्ड लगाए गए. इसके बाद रविवार को मुख्य गेट और अन्य जगहों पर 5 से ज्यादा बोर्ड और लगाए गए. नगर निगम की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी.

30 साल के लिए लीज पर दी गयी थी जमीन

आपको बता दे कि सहारा शहर 170 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, इसको 1994 में 30 साल की लीज पर दिया गया था इनमें से 130 एकड़ में आवासीय योजना विकसित करनी थी जबकि 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट के लिए जमीन दी गई थी. इसमें सहारा समूह को जमीन पर आवासीय योजना और ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए 5 साल दिए गए थे, लेकिन 1995 में आवासीय योजना के संबंध में सहारा शहर को नोटिस दिया गया था और यह नोटिस काम ठीक से न होने के कारण दिया गया था. तब यह पूछा भी गया था कि ऐसे में क्यों ना लीज निरस्त कर दी जाए पर उसके बावजूद सहारा शहर की तरफ से कोई सही जवाब नहीं दिया गया.

जिसके बाद सहारा शहर को लेकर नगर निगम के साथ कानूनी विवाद चल रहा था और अब अब जब 2024 में 30 साल के बाद लीज समाप्त हो गई है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ जिसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है.

सहारा की 70 एकड़ जमीन पहले ले चुका है एलडीए

सहारा शहर के अंदर 70 एकड़ जमीन एलडीए पहले ले चुका है जिसे उसने ग्रीन बेल्ट के लिए लीज पर दी थी. एलडीए अब यहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क बना रहा है. इसके अलावा सहारा समूह का विभूति खंड स्थित सहारा बाजार काम्प्लेक्स  भी आने वाले समय में बेचा जाएगा. इसे भी एलडीए लीज पर दिया था जिसका कब्जा अब ले लिया गया है और उसकी लीज निरस्त कर दी गई है. आने वाले दिनों में एलडीए इसे भी बेचने की तैयारी में है.

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Sahara Shahar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
इंडिया
करूर भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, टीवीके के इस नेता के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
करूर भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, टीवीके के इस नेता के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बिहार
Bihar Politics: 'कोई नई बात...', शांभवी चौधरी का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा- सब आरोप निराधार
'कोई नई बात...', शांभवी चौधरी का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा- सब आरोप निराधार
हेल्थ
Brain Dead Organ Donor: एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
ट्रेंडिंग
वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल
वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget