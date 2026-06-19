लखनऊ को मिलेगी जाम से राहत, शहीद पथ पर बनेगा 24 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर और स्काईवॉक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती गाड़ियों की भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए बड़ी पहल की गई है. जिसमें शहीद पथ पर अब 24 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कोरिडोर बनाया जाएगा. यह मार्ग राजधानी लखनऊ के साथ-साथ अयोध्या और कानपुर जैसे शहरों को भी जोड़ता है, जिसके चलते सुबह और रात के समय यहां लगा जाम लगता है और लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का समाना करना पड़ता है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लुलु माल के पास शहीद पथ पर 100 मीटर के स्काई वाक को भी मंजूरी दी है. एलिवेटेड कोरिडोर में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ पर फ्योईओवर बनाया जाएगा, जिसे ग्रीन कोरिडोर किसान पथ से जोड़ा जाएगा.

राक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर किया अनुरोध

शहीद पथ पर लगातार लगने वाले जाम को देखते हुए रक्षा मंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर शहीद पथ के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का अनुरोध किया है.

राजनाथ सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि शहीद पथ वर्तमान में लखनऊ की प्रमुख यातायात धुरी और शहर की लाइफलाइन बन चुका है. बीते दो दशकों में शहर की आबादी और वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, जिसके चलते इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है. इससे आए दिन जाम और सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बन रही है.

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मंत्री ने एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराने का दिया सुझाव

पत्र में कहा गया है कि साल 2001 में लखनऊ की आबादी करीब 22 लाख और पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 5 लाख थी, जबकि वर्तमान में आबादी 45 लाख और वाहनों की संख्या 29 लाख तक पहुंच गई है. ऐसे में मौजूदा चार लेन की सड़क बढ़ते यातायात भार को संभालने में सक्षम नहीं रह गई है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद पथ को चौड़ा करने की आवश्यकता तो है, लेकिन दोनों ओर पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसका विस्तार व्यावहारिक नहीं है. इसलिए इसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना चाहिए. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से परियोजना की फिजिबिलिटी जांच कराने और निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है. सांसद ने यह भी सुझाव दिया है कि हाईकोर्ट के निकट कमता चौराहे पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जाए, ताकि यहां लगने वाले जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

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