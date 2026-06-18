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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच नया वीडियो आया सामने, दान राशि की गिनती वाली दिखी जगह

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच नया वीडियो आया सामने, दान राशि की गिनती वाली दिखी जगह

Ayodhya News In Hindi: मंदिर प्रबंधन पर कई गंभीर आरोपों के बीच एसआईटी जांच जारी है. इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसी जगह पर चढ़ावे की रकम की गिनती की जाती है.

Reported By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 18 Jun 2026 04:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला इन दिनों सुर्ख़ियों में है. जिसमें मंदिर प्रबंधन पर कई गंभीर आरोपों के बीच एसआईटी जांच भी शुरू हो गयी है. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसी जगह पर चढ़ावे की रकम की गिनती की जाती है.और इसी जगह से ही चोरी हुई है.

दावा किया जा रहा है कि दो सौ करोड़ से अधिक की चोरी की गयी है. इस खबर से प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है. समूचे विपक्ष ने बीजेपी सरकार और श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को घेर रखा है. हालांकि वायरल वीडियो को लेकर मंदिर प्रबंधन या प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.                                                 

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर में चोरी और गबन का आरोप लगाते हुए कोर्ट से जांच की मांग की थी. जिसके बाद मंदिर प्रबंधन और बीजेपी ने अखिलेश यादव के दावों को गलत ठहराया था. इसके बाद इस पर सियासत तेज हो गयी थी. एक-एक कर कई सुबूत आए जिनमें गबन की पुष्टि पाई गयी. यही नहीं सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से लेकर मंदिर से जुड़े कई कर्मचारियों के ठिकानों से भारी रकम बरामद हुई है.

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एसआईटी ने शुरू की जांच

इसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया. जिसने बीते दो दिनों में मंदिर में जाकर छानबीन और मंदिर कर्मचारियों और प्रबंधन से पूछताछ की. हालांकि विपक्ष ने इस मामले में मुकदमा न दर्ज किए जाने पर बीजेपी की नियत पर सवाल उठाए हैं. माना जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के उच्च अधिकारियों के इशारों पर ही इतना बड़ा गबन संभव था. अब एसआईटी जांच में क्या आएगा और किस-किस पर कार्रवाई होगी ? ये आने वाले समय में पता चलेगा.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
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