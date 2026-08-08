लखनऊ में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद दी धमकी, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 वर्षीय बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता ने रोते हुए अपने पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि आरोपी बच्ची के पिता की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर घर पहुंचता था और वारदात को अंजाम देता था.

मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, 5 अगस्त को 112 कंट्रोल रूम के जरिए घटना की सूचना मिली थी. बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी ने डर के कारण पहले किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. बच्ची ने आरोप लगाया कि जब उसके पिता काम पर चले जाते थे, तभी आरोपी मौका देखकर घर पहुंच जाता था. घर में अकेली होने का फायदा उठाकर वह उसके साथ गलत हरकत करता था.

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विरोध करने पर पिता को जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे डराने के लिए पिता को जान से मारने की धमकी दी थी. इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही. बाद में उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दी.

घर के पास रहता था आरोपी, जान-पहचान का उठाया फायदा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बच्ची के घर के आसपास ही रहता था. इसी वजह से उसका परिवार से संपर्क था और उसका घर आना-जाना भी था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है.

दबिश के बाद डालीबाग से आरोपी गिरफ्तार

हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बच्ची और उसके पिता से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई. पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश देने के बाद आरोपी मोनू कश्यप को डालीबाग स्थित एकता वन के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित बच्ची की सुरक्षा और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच तेज कर दी है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

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