मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद दी धमकी, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

लखनऊ में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद दी धमकी, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

लखनऊ में 11 वर्षीय बच्ची ने ऑटो चालक पर रेप का आरोप लगाया है. पीड़िता के पिता को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने डालीबाग से गिरफ्तार कर लिया है. 

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 08 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 वर्षीय बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता ने रोते हुए अपने पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि आरोपी बच्ची के पिता की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर घर पहुंचता था और वारदात को अंजाम देता था.

मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, 5 अगस्त को 112 कंट्रोल रूम के जरिए घटना की सूचना मिली थी. बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी ने डर के कारण पहले किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. बच्ची ने आरोप लगाया कि जब उसके पिता काम पर चले जाते थे, तभी आरोपी मौका देखकर घर पहुंच जाता था. घर में अकेली होने का फायदा उठाकर वह उसके साथ गलत हरकत करता था.

सपा के समर्थन में खुलकर आई AIMIM, ओम प्रकाश राजभर को सुनाई खरी-खरी

विरोध करने पर पिता को जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे डराने के लिए पिता को जान से मारने की धमकी दी थी. इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही. बाद में उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दी.

घर के पास रहता था आरोपी, जान-पहचान का उठाया फायदा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बच्ची के घर के आसपास ही रहता था. इसी वजह से उसका परिवार से संपर्क था और उसका घर आना-जाना भी था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है.

दबिश के बाद डालीबाग से आरोपी गिरफ्तार

हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बच्ची और उसके पिता से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई. पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश देने के बाद आरोपी मोनू कश्यप को डालीबाग स्थित एकता वन के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित बच्ची की सुरक्षा और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच तेज कर दी है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

अखिलेश यादव के PDA में पी से पंडित पर भड़कीं मायावती, सपा को बताया गिरगिट

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद दी धमकी, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार
लखनऊ में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद दी धमकी, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, शिव भक्तों का किया स्वागत
CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, शिव भक्तों का किया स्वागत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: यूपी चुनाव के लिए तैयार है चिराग पासवान की पार्टी, अमित शाह से सीट शेयरिंग पर हुई बात?
यूपी चुनाव के लिए तैयार है चिराग पासवान की पार्टी, अमित शाह से सीट शेयरिंग पर हुई बात?
Advertisement

वीडियोज

Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
पंजाब
महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?
महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?
क्रिकेट
अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार
अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
IIT Delhi Convocation में PM ने किया PMRF का जिक्र, जानिए क्या है ये फेलोशिप 
IIT Delhi Convocation में PM ने किया PMRF का जिक्र, जानिए क्या है ये फेलोशिप 
Home Tips
BP Medicine Cancer Risk: बीपी की दवा से कैंसर का खतरा! WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
बीपी की दवा से कैंसर का खतरा! WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget