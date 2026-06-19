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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच अयोध्या में सीएम योगी का पहला बयान, कहा- क्या तब अपमान नहीं हुआ जब...

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच अयोध्या में सीएम योगी का पहला बयान, कहा- क्या तब अपमान नहीं हुआ जब...

CM Yogi On Ram Mandir Case: उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 19 Jun 2026 11:56 AM (IST)
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला बयान दिया है. अयोध्या में निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबूत हो तो SIT को दें. दूध और दूध और पानी का पानी होगा. सीएम ने कहा कि SIT जांच में सब साफ हो जाएगा. अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आएं. कुछ लोग नहीं चाहते कि अयोध्या का विकास हो.

सीएम ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को देखो. कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान हुआ है. कारसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं. सभी राम भक्तों से अपील है कि अयोध्या के बारे में जो सुनने को मिला. हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बैठाई है. SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी.

सीएम ने कहा कि सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हों जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हों. अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करा दें. SIT जांच करके देगी. 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच सीएम योगी का पहला बयान, कहा- दूध का दूध, पानी का पानी होगा

ये लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो- सीएम

मु्ख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों से भी कहना चाहूंगा. प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है. हमने उस मर्यादा का पालन करते हुए 500 सालों तक संघर्ष किया. 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो. अयोध्या को बदनाम करने वाले राम जन्मभूमि को अपमानित करने वालों के बहकावे में कतई न आएं. ये लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो.

उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि SIT की रिपोर्ट आने तक बयानबाजी कतई न करें. बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो जांच को प्रभावित करती है. जांच करने दें. जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी तो SIT सुनने को तैयार होगी. अनावश्यक रूप से चरित्र हनन न करें. अगर कोई अपराधी है- कोई भी होगा - तो बचेगा नहीं. 

क्या तब अपमान नहीं हो रहा था जब...

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई अयोध्या है. ये इनको अच्छा नहीं लगता है. माता सबरी के नाम पर भोजनालय इन्हें अच्छे नहीं लगता. उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री से फुर्सत नहीं थी. वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते?

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सीएम ने कहा कि इसी अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी-गोली चलाते थे. इनके दोगले चरित्र को देखो. जो कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने के लिए जोर लगा रही थी और न्यायालय में शपथ दिया था कि राम तो थे ही नहीं. वे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में राम भक्तों का अपमान हो गया. क्या तब अपमान नहीं हो रहा था. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 19 Jun 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Ayodhya News Yogi Adityanath UP NEWS RAM MANDIR
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