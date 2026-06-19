अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला बयान दिया है. अयोध्या में निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबूत हो तो SIT को दें. दूध और दूध और पानी का पानी होगा. सीएम ने कहा कि SIT जांच में सब साफ हो जाएगा. अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आएं. कुछ लोग नहीं चाहते कि अयोध्या का विकास हो.

सीएम ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को देखो. कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान हुआ है. कारसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं. सभी राम भक्तों से अपील है कि अयोध्या के बारे में जो सुनने को मिला. हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बैठाई है. SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी.

सीएम ने कहा कि सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हों जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हों. अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करा दें. SIT जांच करके देगी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच सीएम योगी का पहला बयान, कहा- दूध का दूध, पानी का पानी होगा

ये लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो- सीएम

मु्ख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों से भी कहना चाहूंगा. प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है. हमने उस मर्यादा का पालन करते हुए 500 सालों तक संघर्ष किया. 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो. अयोध्या को बदनाम करने वाले राम जन्मभूमि को अपमानित करने वालों के बहकावे में कतई न आएं. ये लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो.

उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि SIT की रिपोर्ट आने तक बयानबाजी कतई न करें. बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो जांच को प्रभावित करती है. जांच करने दें. जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी तो SIT सुनने को तैयार होगी. अनावश्यक रूप से चरित्र हनन न करें. अगर कोई अपराधी है- कोई भी होगा - तो बचेगा नहीं.

क्या तब अपमान नहीं हो रहा था जब...

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई अयोध्या है. ये इनको अच्छा नहीं लगता है. माता सबरी के नाम पर भोजनालय इन्हें अच्छे नहीं लगता. उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री से फुर्सत नहीं थी. वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते?

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सीएम ने कहा कि इसी अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी-गोली चलाते थे. इनके दोगले चरित्र को देखो. जो कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने के लिए जोर लगा रही थी और न्यायालय में शपथ दिया था कि राम तो थे ही नहीं. वे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में राम भक्तों का अपमान हो गया. क्या तब अपमान नहीं हो रहा था.