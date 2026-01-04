'PM मोदी को बनाया जाए राष्ट्र पुत्र', लखनऊ में लगे पोस्टर, जानें किसने उठाई मांग?

उत्तर प्रदेश की राजधानी में रविवार को उस समय गहमागहमी बढ़ गयी, जिसमें आगरा से एक युवा नेता संजय चौधरी ने लखनऊ में कई जगह पोस्टर लगा दिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र पुत्र की उपाधि देने की मांग की गयी है. देखते ही देखते ये पोस्टर तेजी से वायरल हो गए. संजय चौधरी ने कहा कि वे अपनी मांग पर अटल हैं. बोला कि प्रधानमंत्री ने देश दुनिया में सनातन का परचम लहराया है.

प्रधानमंत्री के फोटो के साथ राष्ट्र पुत्र की उपाधि वाले ये पोस्टर राजधानी में कई जगह लगाए गए हैं. खुद संजय चौधरी ने इसकी पुष्टि की है. उधर इन पोस्टर को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आयी है. लेकिन इस पोस्टर ने देश और प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

क्या लिखा है पोस्टर में?

राजधानी लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में दिन निकलते ही यह पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गए. पोस्टर आगरा के युवा नेता संजय चौधरी ने लगवाएं हैं, उनकी फोटो भी है इसमें नीचे दायीं ओर. पोस्टर में लिखा, "देश व दुनिया में सनातन का परचम लहराने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी को मिले राष्ट्र पुत्र की उपाधि." फिर नीचे संजय चौधरी और उनका मोबाइल नंबर. पोस्टर में पीएम मोदी का बड़ा सा फोटो भी है.

संजय चौधरी अपनी मांग पर अटल

संजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसने ही लखनऊ में कई जगह यह पोस्टर लगवाये हैं. संजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र पुत्र की उपाधि की मैं मनाग करता हूं, और इन मांग पर मैं अटल हूँ. संजय चौधरी बीजेपी में किस पड़ पर और क्या आगरा में उनके पास कोई दायित्व है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

बीजेपी राज्य इकाई या किसी अन्य पदाधिकारी ने इस पोस्टर को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन इसकी चर्चा राजधानी में जोरों से है. अभी विपक्ष ने भी कोई टिपण्णी इस पोस्टर को लेकर नहीं की है.