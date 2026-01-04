हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में AI सिटी के लिए खाका तैयार, डेटा सेंटर, हाईटेक लैब समेत मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

लखनऊ में AI सिटी के लिए खाका तैयार, डेटा सेंटर, हाईटेक लैब समेत मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

Lucknow News: AI सिटी के शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में नागरिक और सहायक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि यह एक स्मार्ट और आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में उभर सके. रोजगार भी बढ़ेगा.

By : शाहनवाज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Jan 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित AI सिटी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी) के लिए विस्तृत खाका तैयार कर लिया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रदेश को तकनीकी और डिजिटल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

प्रस्तावित योजना के तहत AI सिटी के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत हिस्सा कोर जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में सहायक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. AI सिटी के कोर जोन में मुख्य रूप से तकनीकी और अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां संचालित होंगी.

इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रिसर्च सेंटर, आईटी और टेक स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन हब, डाटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी और निजी संस्थानों के लिए AI बेस्ड लैब, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर होगा. इस कोर जोन का उद्देश्य युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

40 प्रतिशत क्षेत्र में मिलेंगी ये सुविधाएं

AI सिटी के शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में नागरिक और सहायक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि यह एक स्मार्ट और आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में उभर सके. इनमें:-

आवासीय परिसर
शैक्षणिक संस्थान
स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक अस्पताल
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल स्पेस
हरित क्षेत्र, पार्क और मनोरंजन सुविधाएं
स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी
रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, AI सिटी के विकसित होने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. साथ ही देश-विदेश की आईटी और टेक कंपनियों के निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. यह परियोजना उत्तर प्रदेश को तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में सहायक होगी.

जल्द शुरू हो सकता है काम

AI सिटी को लेकर भूमि चयन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि तय समयसीमा के भीतर इस परियोजना पर काम शुरू किया जाए, ताकि लखनऊ को देश के प्रमुख AI और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जा सके. कुल मिलाकर, AI सिटी का यह खाका न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश के आर्थिक और तकनीकी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.

और पढ़ें
Published at : 04 Jan 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS AI City
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Delhi के Shahdara इलाके में डबल मर्डर से मच गई सनसनी | Delhi News | Virendra Kumar Bansal
Sambhal Bulldozer Action: संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन | SDM Court | Hajipur
क्या Venezuela बनने जा रहा है दूसरा इराक? Trump और Maduro की बड़ी कहानी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
विश्व
विश्व सुंदरियों का देश है वेनेजुएला, जानें कितनी बार यहां की महिलाओं ने जीता मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब
विश्व सुंदरियों का देश है वेनेजुएला, जानें कितनी बार यहां की महिलाओं ने जीता मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
ट्रेंडिंग
Video: 'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
यूटिलिटी
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget