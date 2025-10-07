ऑनलाइन गेमिंग की लत ने शख्स को बनाया अपराधी! कर्ज चुकाने के लिए पेचकस से की मां की हत्या

उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने रेनू यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है, पुलिस ने इस मामले में मृतका के बेटे को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग के पैसे चुकता करने के लिए पहले चोरी को अंजाम दिया, फिर उसके बाद अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी निखिल का किसी लड़की से संबंध था और इसी शौक को पूरा करने के लिए पैसे कमाना चाहता था. इसके लिए उसने गेम खेलकर पैसे कमाने का रास्ता चुना. धीरे-धीरे वह ऑनलाइन गेमिंग का आदी बन गया. इसी लत के चलते वो ऑनलाइन कर्ज भी ले चुका था.

पेचकस से की मां की हत्या, फतेहपुर से हुई गिरफ्तारी

बताया गया कि हत्या वाले दिन भी वह (आरोपी) आलमारी से मां के गहने चुरा रहा था. जब उसे ये शक हुआ कि मां ने उसे देख लिया है और उसने भेद न खुल जाए, इसके लिए पेचकस मारकर मां की हत्या कर दी. इसके बाद वह अपने पिता की बाइक लेकर भाग गया. आरोपी को फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने निखिल के पास से हत्या में प्रयुक्त पेचकस भी बरामद कर लिया है.

महिला ने अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा था दम

डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा कि, लखनऊ के पीजीआई थाना स्थित बाबू खेड़ा गांव एक घर मे खून से लथपथ महिला रेनू यादव मिली थी, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पहले घर वालो ने लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई, उसके बाद बेटे के अपहरण की बात भी कही. परिवार वालों की सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और इस मामले का खुलासा किया.

