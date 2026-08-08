नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट? धामी कैबिनेट ने जमीन को दी मंजूरी

उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. सरकार के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रही हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कवायद को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई. इनमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था.

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सरकार देगी 30 हेक्टेयर जमीन

सरकार ने नए परिसर के लिए 30 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस जमीन पर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित किए जाने की योजना है, जिसमें अदालत भवन के साथ अधिवक्ताओं, वादकारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल होंगी.

नैनीताल में बढ़ती भीड़ और सुविधाओं की कमी बनी वजह

उत्तराखंड हाईकोर्ट वर्तमान में नैनीताल में संचालित हो रहा है. लेकिन पिछले वर्षों में मुकदमों की संख्या बढ़ने के साथ ही अधिवक्ताओं और वादकारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. नैनीताल की भौगोलिक स्थिति के कारण बड़े स्तर पर विस्तार की संभावनाएं सीमित हैं. पर्यटन सीजन के दौरान शहर में बढ़ता यातायात, पार्किंग की समस्या और पहुंच से जुड़ी दिक्कतों को देखते हुए हाईकोर्ट के लिए नए स्थान की जरूरत महसूस की जा रही थी.

30 हेक्टेयर जमीन मिलने से आगे बढ़ेगी निर्माण प्रक्रिया

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब प्रस्तावित नए परिसर की योजना तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है. जमीन मिलने के बाद न्यायिक भवन, पार्किंग, अधिवक्ता सुविधाएं, कर्मचारियों के लिए व्यवस्था और अन्य आधारभूत ढांचे को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. हालांकि सरकार के फैसले का मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट तुरंत नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित हो जाएगा. स्थानांतरण के लिए कई वैधानिक, न्यायिक और निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी.

हल्द्वानी में हाईकोर्ट बनने से बढ़ेगी लोगों की पहुंच

हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख शहर है और सड़क व रेल नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. मैदानी क्षेत्र में होने के कारण यहां बड़े परिसर और सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं भी अधिक हैं. जानकारों के अनुसार, हल्द्वानी में नया हाईकोर्ट परिसर बनने से कुमाऊं के साथ-साथ गढ़वाल क्षेत्र से आने वाले लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है.

फिलहाल धामी सरकार के इस फैसले ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग की प्रक्रिया को एक अहम पड़ाव तक पहुंचा दिया है. अब आने वाले समय में प्रस्तावित जमीन पर परिसर की डिजाइन, निर्माण योजना और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं इस मामले की अगली बड़ी कड़ी होंगी.

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