लखनऊ में पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान सगी बहनों ने की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो सगी बहनों ने कथित तौर पर फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली. दोनों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बहनें मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं और घर में एक पालतू कुत्ता भी पाला हुआ था. कुछ दिनों से कुत्ता बीमार चल रहा था, जिससे दोनों बहनें काफी परेशान और तनाव में थीं. बताया जा रहा है कि इसी मानसिक दबाव के चलते पहले एक बहन ने फिनाइल पी लिया. जब दूसरी बहन को इस बात की जानकारी हुई तो उसने भी फिनाइल पी लिया.

पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही इस मामले तफ्तीश शुरू कर दी है.

मानसिक बीमारी के कारण परेशान रहती थीं दोनों बहने

वहीं पड़ोसियों के अनुसार, दोनों बहनें शांत स्वभाव की थीं, लेकिन मानसिक बीमारी के कारण अक्सर परेशान रहती थीं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

पुलिस कर रही मामले की जांच-पड़ताल

वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय घर में कोई और मौजूद था या नहीं.

