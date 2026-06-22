यूपी में NEET री-एग्जाम का सफल आयोजन, 22.79 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

लखनऊ में NEET री-एग्जाम 2026 का सफल आयोजन हुआ. देशभर के 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए. 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में बने 5,440 केंद्रों पर NEET री-एग्जाम हुआ. परीक्षा देकर निकले छात्रों ने कहा- NEET री-एग्जाम का पेपर रहा 'मध्यम' स्तर का था.

फिजिक्स और कैमिस्ट्री के सवालों ने चुनौती थोड़ी बढ़ाई और छात्रों को पेपर थोड़ा कठिन लगा लेकिन बेहतर इंतजाम की सराहना करते हुए अभ्यर्थियों ने ये उम्मीद जताई कि इस बार खुद तो सफल होंगे ही परीक्षा भी सफल हो जाये. ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित हुई

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

NEET री-एग्जाम के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए. हर परीक्षा केंद्र के बाहर कूलिंग प्वाइंट लगा दिखाई दिया. अभ्यर्थियों को लगभग 11 बजे प्रवेश दिया गया. सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेकिंग की गई अनुरोध ये था कि एडमिट कार्ड आधार कार्ड और फोटो के अलावा किसी भी चीज का प्रवेश वर्जित है. अंदर पेन और सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई. परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से NEET री-एग्जाम 2026 संपन्न हुई.

सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थी

री नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों को बाहर अभ्यर्थी जुटना सुबह से ही शुरू हो गया था. परीक्षा केंद्र पर कुल चार स्तरीय जांच के बाद प्रवेश मिला अभ्यर्थी का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन फेस पहचान और लाइव फोटो ली गयी. छात्रों के साथ प्रशासन की ओर से भी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी कराने की जबरदस्त तैयारी की गई थी.

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नीट परीक्षा को देने पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए मोबाइल स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण प्रतिबंधित किया गया था. केंद्र पर सीसीटीवी AI आधारित निगरानी उड़न दस्ते और सिगनल जैमर तैनात थे. कड़ी सुरक्षा के बीच प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचा. परीक्षा केंद्र से पचास मीटर दूर तक वाहन प्रतिबंधित किये गए थे. प्रश्नपत्र को भी सुरक्षित किया गया था. परीक्षा की सुरक्षा के लिए शहर के 75 केंद्र पर 1000 पुलिस कर्मी तैनात किये गए थे. खुफिया के साथ सादे कपड़ों में भी तैनात थे.

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