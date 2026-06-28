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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी

केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी

Ketan Murder Case: पुलिस ने शनिवार (27 जून) को सिया के माता पिता से पूछताछ की है. सुबह लगभग 11:15 बजे से लोणावला ग्रामीण पुलिस ने गोयल परिवार से मामले से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब लिए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 28 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से शनिवार (27 जून) को पुलिस ने लंबी पूछताछ की. शुक्रवार को जिनसे पूछताछ की गई थी उसमें सिया के भाई साहिल गोयल भी मौजूद रहे. सुबह लगभग 11:15 बजे से लोणावला ग्रामीण पुलिस गोयल परिवार से मामले से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब ले रही है. 11 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूछताछ जारी है.

पुलिस ने सिया गोयल के माता से कई प्रमुख सवाल पूछे. पुलिस ने पूछा कि क्या आपको पता था कि सिया और चेतन दोस्त थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे? इस पर उन्होंने कहा, "हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. सिया ने कभी चेतन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया. इसलिए हमें यह भी नहीं पता था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे या नहीं."

पुलिस पूछताछ में पूछे गए प्रमुख सवाल

वहीं पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने कभी चेतन से शादी करने की ज़िद की थी? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, "नहीं. सिया ने कभी यह नहीं कहा कि वह चेतन नाम के लड़के से शादी करना चाहती है." पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या केतन अग्रवाल से शादी सिया की सहमति से तय हुई थी? जिस पर माता-पिता ने कहा, "केतन का रिश्ता मित्तल परिवार की ओर से आया था. हमने पहले सिया को केतन के बारे में बताया और उसकी तस्वीरें भी दिखाईं."

'क्या सिया को केतन का स्वभाव पसंद नहीं था?'

उन्होंने आगे बताया, "उसकी सहमति लेने के बाद ही अग्रवाल परिवार से आगे बात हुई. अंतिम निर्णय लेने से पहले भी हमने उससे पूछा था कि क्या उसे केतन पसंद है. उसके हां कहने के बाद ही शादी तय हुई और सगाई भी हुई." पुलिस ने आगे सवाल में कहा, "क्या सिया को केतन का स्वभाव पसंद नहीं था?

इस पर उन्होंने कहा, "शादी तय होने के बाद दोनों के बीच बातचीत होती थी. सगाई के बाद वे कई बार मिले और घूमने भी गए. केतन कई बार हमारे घर भी आए, लेकिन सिया ने कभी उनके स्वभाव को लेकर कोई शिकायत नहीं की."

सिया पर शादी करने का दबाव डाला रहा था?- पुलिस

पुलिस ने पूछताछ कि क्या सिया पर केतन से शादी करने का दबाव डाला जा रहा था? तो माता-पिता ने कहा, "नहीं. सिया ने कभी नहीं कहा कि वह मजबूरी में शादी कर रही है. वह हमारी लाडली बेटी है और हमने उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला."

अगले सवाल में पुलिस ने पूछा कि क्या आपको पता नहीं था कि शादी तय होने के बाद भी सिया लगातार चेतन से मिलती थी? जिसे उन्होंने खारिज करते हुए कहा, "हमें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी."

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हत्या की साजिश से परिजन थे अंजान

क्या आपको यह भी नहीं पता था कि साहिल और चेतन दोस्त हैं? तो परिजनों ने कहा, "साहिल ने खुद बताया है कि चेतन उसका दोस्त है. दोनों क्रिकेट खेलने के दौरान एक ही मैदान पर मिलते थे. साहिल के कई दोस्त हैं, चेतन उनमें से एक हो सकता है. लेकिन हमने दोनों को कभी साथ नहीं देखा. पुलिस ने आखिर में यह भी पूछा कि क्या आपको केतन की हत्या की साजिश के बारे में कोई जानकारी थी?

इस सवाल के जवाब में सिया के परिजनों ने कहा, "हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि सिया ऐसा कुछ कर सकती है. केतन अक्सर हमारे घर आते थे और सिया के साथ बाहर भी जाते थे. हमने दोनों को हमेशा हंसते-खेलते देखा. इसलिए हमारे मन में कभी यह शक नहीं आया कि ऐसी कोई साजिश रची जा रही है."

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case
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