हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव

'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव

UP Politics: डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण में करोड़ों का घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि जो राम नाम का सहारा लेकर सत्ता में आए थे, जब वे उन्हीं के नहीं हुए तो आम जनता के क्या होंगे?'

Written By : अर्पित चतुर्वेदी |  Updated at : 28 Jun 2026 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की मैनपुरी संसदीय सीट से सांसद और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है. डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी अहंकार में डूबी हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी.

डिंपल यादव ने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण में करोड़ों का घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि 'जो राम नाम का सहारा लेकर सत्ता में आए थे, जब वे उन्हीं के नहीं हुए तो आम जनता के क्या होंगे?' उन्होंने अयोध्या में कथित चोरी के मामले को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बताया और कहा कि यह चोरी करीब तीन साल से हो रही थी.

Bijnor News: रील बनाने की सनक, मरे हुए सांप को मुंह में डाला, हालत बिगड़ी तो पहुंचा अस्पताल

डिंपल यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने करीब 25,000 स्कूल बंद कर दिए हैं और सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें-लिखें. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें छात्रों ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया.

पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची थीं डिंपल यादव

आपको बता दें कि, जनपद मैनपुरी के कस्वा घिरोर के जसराना रोड स्थित उपकार कोल्ड स्टोर के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमे मैनपुरी की सपा सांसद डिंपल यादव शिरकत करने पहुंची. डिंपल यादव ने उक्त बातें यहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही है.

बिहार: एनकाउंटर केस में होगी राहुल गांधी की एंट्री? कांग्रेस नेता ने कहा- 'भरत तिवारी वीर था'

Published at : 28 Jun 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Dimple Yadav UP NEWS Mainpuri News Ram Mandir Donation Row
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी खतरे की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, धमकी में राजनेताओं का भी जिक्र
दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी खतरे की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, धमकी में राजनेताओं का भी जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी में मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई चिंता, बारिश के लिए लोग कर रहे इंद्र देवता की पूजा
वाराणसी में मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई चिंता, बारिश के लिए लोग कर रहे इंद्र देवता की पूजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'जेवर अब जंगलराज नहीं मंगलराज की पहचान, देश के 55% मोबाइल नोएडा में बन रहे'
CM योगी बोले, 'जेवर अब जंगलराज नहीं मंगलराज की पहचान, देश के 55% मोबाइल नोएडा में बन रहे'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
इंडिया
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
क्रिकेट
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
टेलीविजन
Lockupp 2: 'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
टेक्नोलॉजी
क्या Ethernet Cable और LAN Cable में होता है फर्क? 90% लोग आज भी हैं कन्फ्यूज
क्या Ethernet Cable और LAN Cable में होता है फर्क? 90% लोग आज भी हैं कन्फ्यूज
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget