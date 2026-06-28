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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में लगी है. फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार सहित 30 और एक्टर्स हैं. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी जैसे कई स्टार्स हैं. फिल्म ने दो दिन में ही 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर. 

वेलकम टू द जंगल का दूसरे दिन का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन यानि शनिवार को 20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 10 हजार शोज मिले. वहीं 33 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल कलेक्शन 39 करोड़ किया. 

पेड प्रिव्यू में फिल्म ने 3.75 करोड़ कमाए. वहीं पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 31.1 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली. फिल्म ने दूसरे दिन कमाई के मामले में 'राजा शिवाजी', 'ओ रोमियो', 'भूत बंगला' 2026 की 8 फिल्मों को पछाड़ दिया है.

बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 46.8 करोड़ की कमाई की है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 10.70 करोड़ रुपये कमाए. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 57.50 करोड़ का कलेक्शन किया.

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दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग

इसी के साथ फिल्म दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. 'वेलकम टू द जंगल' पहले इस लिस्ट में 'बागी 2' (164.38 करोड़), 'एमएस धोनी' (133.04 करोड़), 'मलंग' (58.99 करोड़), 'एक विलेन रिटर्न्स' (41.69 करोड़) शामिल हैं. 'वेलकम टू द जंगल' पांचवें नबंर पर है. इस फिल्म ने 'योद्धा', 'कंगुवा', 'कुंग फू योगा' और 'राधे' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है.

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इस फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. फिल्म के गाने भी चर्चा में बने है. इस फिल्म में एक भोजपुरी गाना भी है. भोजपुरी गाने में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार डांस करते दिखे हैं. फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स हैं. इस लिस्ट में परेश रावल, राजपाल यादव, फरीदा जलाल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, श्रेयस तलपड़े जैसे नाम शामिल हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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