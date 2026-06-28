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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

एनजीओ Needytail Foundation के प्रियांश जैन ने पंढरीनाथ पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर में पशु क्रूरता का एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां नर्सिंग बाजार चौराहे के पास एक सफेद घोड़ी को डंडे से पीटकर जबरन नचाने का आरोप लगा है. यह घटना 25 जून 2026 की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई है. यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

डंडों से घोड़ी को पीटता दिखा शख्स

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को डंडे की मदद से घोड़ी को नियंत्रित करते और उसे नचाने के लिए मजबूर करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की. आरोप है कि जानवर को डर और दर्द के जरिए यह प्रदर्शन करवाया गया.

शिकायत और कानूनी कार्रवाई की मांग

जानकारी के मुताबिक, एनजीओ Needytail Foundation के प्रियांश जैन ने पंढरीनाथ पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर जांच में पशु को अनावश्यक दर्द देने की पुष्टि होती है तो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कार्रवाई हो सकती है. गंभीर चोट या नुकसान की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 भी लागू हो सकती है. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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सोशल मीडिया पर आई रिएक्शन की बाढ़

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स ने इसे क्रूरता बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. कई लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं और जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 07:04 AM (IST)
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