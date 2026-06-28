डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
एनजीओ Needytail Foundation के प्रियांश जैन ने पंढरीनाथ पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए.
मध्य प्रदेश के इंदौर में पशु क्रूरता का एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां नर्सिंग बाजार चौराहे के पास एक सफेद घोड़ी को डंडे से पीटकर जबरन नचाने का आरोप लगा है. यह घटना 25 जून 2026 की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई है. यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
डंडों से घोड़ी को पीटता दिखा शख्स
वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को डंडे की मदद से घोड़ी को नियंत्रित करते और उसे नचाने के लिए मजबूर करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की. आरोप है कि जानवर को डर और दर्द के जरिए यह प्रदर्शन करवाया गया.
शिकायत और कानूनी कार्रवाई की मांग
जानकारी के मुताबिक, एनजीओ Needytail Foundation के प्रियांश जैन ने पंढरीनाथ पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर जांच में पशु को अनावश्यक दर्द देने की पुष्टि होती है तो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कार्रवाई हो सकती है. गंभीर चोट या नुकसान की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 भी लागू हो सकती है. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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सोशल मीडिया पर आई रिएक्शन की बाढ़
इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स ने इसे क्रूरता बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. कई लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं और जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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