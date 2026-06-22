यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में मानसून के आने में देरी की वजह से लोगों भीषण गर्मी और उमस से परेशान हो गए हैं. मौसम विभाग ने आज 22 जून को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 41 जिलों उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. जबकि पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती हैं. लेकिन, उससे गर्मी से कोई ख़ास राहत नहीं मिलेगी. पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर जिलों में मौसम सामान्य रहेगा.

उत्तर प्रदेश में मानसून अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से प्रदेश के तराई वाले इलाकों भी इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में मौसम शुष्क रहेगा, यहां कोई लू की चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि मध्य और पूर्वांचल के जिलों में आज लू चलने का यलो अलर्ट दिया गया है. कुछ जिलों में तेज आंधी आने का भी अनुमान हैं.

लखनऊ समेत 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट

राजधानी लखनऊ में आज आसमान एकदम साफ़ रहेगा. तेज धूप की वजह से भीषण गर्मी परेशान करेगी. यहां पर दिनभर भीषण लू चलने का अलर्ट दिया गया है. इसके साथ ही सीतापुर, अयोध्या और अयोध्या में भी ऐसा ही मौसम रहेगा और उष्ण हवाओं की वजह से लोगों को परेशानी होगी. लखनऊ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं.

इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ और अयोध्या में भी हीट वेव का यलो अलर्ट दिया गया है. लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संतकबीर नगर, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, जौनपुर, गाज़ीपुर में लू की चेतावनी है.

अगले दो दिन राहत के आसार नहीं

मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. बीते 24 घंटों में यूपी की बांदा एक बार फिर से सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया. यहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया. दो दिन तेज गर्मी और लू का असर रहेगा. हालांकि इसके बाद प्रदेश में मानसून का असर दिख सकता है.

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