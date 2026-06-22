हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल

यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी की वजह से गर्मी का कहर जारी हैं. मौसम विभाग ने आज लखनऊ समेत प्रदेश के 41 जिलों में उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मानसून के आने में देरी की वजह से लोगों भीषण गर्मी और उमस से परेशान हो गए हैं. मौसम विभाग ने आज 22 जून को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 41 जिलों उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. जबकि पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती हैं. लेकिन, उससे गर्मी से कोई ख़ास राहत नहीं मिलेगी. पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर जिलों में मौसम सामान्य रहेगा. 

उत्तर प्रदेश में मानसून अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से प्रदेश के तराई वाले इलाकों भी इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में मौसम शुष्क रहेगा, यहां कोई लू की चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि मध्य और पूर्वांचल के जिलों में आज लू चलने का यलो अलर्ट दिया गया है. कुछ जिलों में तेज आंधी आने का भी अनुमान हैं.  

लखनऊ समेत 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट

राजधानी लखनऊ में आज आसमान एकदम साफ़ रहेगा. तेज धूप की वजह से भीषण गर्मी परेशान करेगी. यहां पर दिनभर भीषण लू चलने का अलर्ट दिया गया है. इसके साथ ही सीतापुर, अयोध्या और अयोध्या में भी ऐसा ही मौसम रहेगा और उष्ण हवाओं की वजह से लोगों को परेशानी होगी. लखनऊ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं.

इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ और अयोध्या में भी हीट वेव का यलो अलर्ट दिया गया है. लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संतकबीर नगर, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, जौनपुर, गाज़ीपुर में लू की चेतावनी है.  

अगले दो दिन राहत के आसार नहीं

मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. बीते 24 घंटों में यूपी की बांदा एक बार फिर से सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया. यहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया. दो दिन तेज गर्मी और लू का असर रहेगा. हालांकि इसके बाद प्रदेश में मानसून का असर दिख सकता है. 

CM योगी को SIT ने सौंपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जल्द होगा खुलासा

Published at : 22 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल
यूपी के 41 जिलों में भीषण लू का अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या वाराणसी तक झुलसे लोग, जानें- मौसम का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में योग दिवस पर नया रिकॉर्ड, CM योगी के नेतृत्व में 1.42 करोड़ बच्चों ने रचा कीर्तिमान
यूपी में योग दिवस पर नया रिकॉर्ड, CM योगी के नेतृत्व में 1.42 करोड़ बच्चों ने रचा कीर्तिमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलितों के विकास का स्वर्णिम काल...', योगी सरकार की योजनाओं पर बीजेपी MLC ने गिनाईं उपलब्धियां
'दलितों के विकास का स्वर्णिम काल...', योगी सरकार की योजनाओं पर बीजेपी MLC ने गिनाईं उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए', CM योगी आदित्यनाथ बोले- जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाएं
'पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए', CM योगी आदित्यनाथ बोले- जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाएं
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
मेलोनी के बाद अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के PM, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के पीएम, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
बिहार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
बॉलीवुड
Sunday Box Office: 'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन
'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन
विश्व
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय
CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय
ट्रेंडिंग
Video: 14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट
14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट
टेक्नोलॉजी
भारत में TikTok बैन का असर! युवाओं की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद
भारत में TikTok बैन का असर! युवाओं की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget