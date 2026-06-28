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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBeautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?

Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?

Beautiful Cities: हाल ही में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में भारत के कितने शहर शामिल हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 28 Jun 2026 07:08 AM (IST)
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  • पेरिस, मैड्रिड, टोक्यो शीर्ष वैश्विक तीन सबसे खूबसूरत शहर बने।

Beautiful Cities: दुनिया के सबसे खूबसूरत और शानदार शहरों की एक नई वैश्विक रैंकिंग जारी की गई है. डेटा एनालिटिक्स फर्म यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल द्वारा तय की गई यह सूची पर्यटन, सौंदर्य, आर्थिक ताकत जैसे मानकों पर शहरों का मूल्यांकन करती है. हालांकि इस लिस्ट में टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर जगह नहीं बना पाया है. लेकिन जयपुर टॉप 50 में प्रवेश करने में कामयाब रहा.

ग्लोबल टॉप 10 में कोई भारतीय शहर नहीं 

इस रैंकिंग के मुताबिक भारत का कोई भी शहर दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल नहीं है. रैंकिंग प्राकृतिक सुंदरता से परे कई कारकों पर तय की गई है. इसमें पर्यटन के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक आकर्षण, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और समग्र आगंतुक अनुभव शामिल हैं. हालांकि भारत कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगहों का घर है, लेकिन इस साल कोई भी शहर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया.

जयपुर ग्लोबल टॉप 50 में 

शीर्ष 10 से चूकने के बावजूद जयपुर में दुनिया के टॉप 50 शहरों में 48 वां स्थान हासिल किया है. गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर अपने ऐतिहासिक किलों, शाही महल, शानदार बाजार और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पहचाना जाता है. हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस जैसी जगह हर साल लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. 

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दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर 

पेरिस, फ्रांस ने अपनी मशहूर वास्तुकला, ऐतिहासिक जगहों और सांस्कृतिक अपील की वजह से नंबर एक का स्थान हासिल किया है. मैड्रिड, स्पेन, अपने संग्रहालय, कलात्मक विरासत और शानदार शहरी जीवन के लिए दूसरे स्थान पर रहा है. इसी के साथ टोक्यो, जापान ने सदियों पुरानी परंपरा के साथ एडवांस तकनीक के संयोजन से तीसरा स्थान हासिल किया है. रोम और मिलान, इटली भी अपने ऐतिहासिक स्मारक, फैशन और कलात्मक विरासत की वजह से चौथे स्थान पर आए हैं. इसी के साथ टॉप 10 में बाकी शहरों में संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क, नीदरलैंड का एमस्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, सिंगापुर और स्पेन में बार्सिलोना शामिल है.

भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटक शहर 

हालांकि भारत वैश्विक टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया लेकिन कई भारतीय शहर देश के सबसे लोकप्रिय यात्रा स्थलों में से एक हैं. उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, अपने शानदार महल, लग्जरी होटल और सुंदर झरनों के लिए मशहूर है. 

इसी के साथ जयपुर अपनी शाही वास्तुकला और रंगीन सांस्कृतिक विरासत के लिए भारत के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक बना हुआ है. साथ ही श्रीनगर डल झील, शिकारा की सवारी और लुभावने हिमालयी नजारों के लिए मशहूर है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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