ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेरिस, मैड्रिड, टोक्यो शीर्ष वैश्विक तीन सबसे खूबसूरत शहर बने।

Beautiful Cities: दुनिया के सबसे खूबसूरत और शानदार शहरों की एक नई वैश्विक रैंकिंग जारी की गई है. डेटा एनालिटिक्स फर्म यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल द्वारा तय की गई यह सूची पर्यटन, सौंदर्य, आर्थिक ताकत जैसे मानकों पर शहरों का मूल्यांकन करती है. हालांकि इस लिस्ट में टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर जगह नहीं बना पाया है. लेकिन जयपुर टॉप 50 में प्रवेश करने में कामयाब रहा.

ग्लोबल टॉप 10 में कोई भारतीय शहर नहीं

इस रैंकिंग के मुताबिक भारत का कोई भी शहर दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल नहीं है. रैंकिंग प्राकृतिक सुंदरता से परे कई कारकों पर तय की गई है. इसमें पर्यटन के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक आकर्षण, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और समग्र आगंतुक अनुभव शामिल हैं. हालांकि भारत कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगहों का घर है, लेकिन इस साल कोई भी शहर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया.

जयपुर ग्लोबल टॉप 50 में

शीर्ष 10 से चूकने के बावजूद जयपुर में दुनिया के टॉप 50 शहरों में 48 वां स्थान हासिल किया है. गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर अपने ऐतिहासिक किलों, शाही महल, शानदार बाजार और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पहचाना जाता है. हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस जैसी जगह हर साल लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

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दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर

पेरिस, फ्रांस ने अपनी मशहूर वास्तुकला, ऐतिहासिक जगहों और सांस्कृतिक अपील की वजह से नंबर एक का स्थान हासिल किया है. मैड्रिड, स्पेन, अपने संग्रहालय, कलात्मक विरासत और शानदार शहरी जीवन के लिए दूसरे स्थान पर रहा है. इसी के साथ टोक्यो, जापान ने सदियों पुरानी परंपरा के साथ एडवांस तकनीक के संयोजन से तीसरा स्थान हासिल किया है. रोम और मिलान, इटली भी अपने ऐतिहासिक स्मारक, फैशन और कलात्मक विरासत की वजह से चौथे स्थान पर आए हैं. इसी के साथ टॉप 10 में बाकी शहरों में संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क, नीदरलैंड का एमस्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, सिंगापुर और स्पेन में बार्सिलोना शामिल है.

भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटक शहर

हालांकि भारत वैश्विक टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया लेकिन कई भारतीय शहर देश के सबसे लोकप्रिय यात्रा स्थलों में से एक हैं. उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, अपने शानदार महल, लग्जरी होटल और सुंदर झरनों के लिए मशहूर है.

इसी के साथ जयपुर अपनी शाही वास्तुकला और रंगीन सांस्कृतिक विरासत के लिए भारत के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक बना हुआ है. साथ ही श्रीनगर डल झील, शिकारा की सवारी और लुभावने हिमालयी नजारों के लिए मशहूर है.

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