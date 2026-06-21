CM योगी ने ललितपुर जिले को दी बड़ी सौगात, कहा- अब बहन-बेटियों को सिर पर नहीं ढोना पड़ता पानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (20 जून) को ललितपुर जिले को विकास की सौगात दी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा सरकारों ने मिलकर भी ललितपुर को 1500 करोड़ रुपये नहीं दिए, जबकि आज हम एक दिन में ही 1766 करोड़ रुपये की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुवन मंदिर मैदान में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 1766 करोड़ रुपये की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने ललितपुर की विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई.

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कांग्रेस-सपा की उपेक्षा का दंश झेल रहा था ललितपुर

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने पांच दशक और सपा ने चार बार सरकार चलाई, लेकिन ललितपुर को विकास से कोसों दूर रखा गया. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं. बहन-बेटियां सिर पर घड़े ढोकर पानी लाती थीं. अवैध खनन और माफिया राज चलता था.

अब हर घर पहुंच रहा शुद्ध पेयजल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में ‘हर घर जल’ योजना साकार हो रही है. अब बहन-बेटियों को सिर पर पानी ढोने की जरूरत नहीं है. अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध, बावनी बांध और चिल्ली सिंचाई परियोजना जैसी लंबित योजनाओं को पूरा किया गया है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ रही है.

फार्मा पार्क और औद्योगिक शहर बनेगा ललितपुर

सीएम ने घोषणा की कि 1500 एकड़ में यूपी का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में बनेगा. साथ ही बुंदेलखंड में यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बसाया जाएगा. इससे हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा.

अच्छे विधायक-सांसद से ही अच्छा विकास संभव

मुख्यमंत्री ने ललितपुर के विधायकों रामरतन कुशवाहा और मन्नू कोरी व सांसद अनुराग शर्मा की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अच्छे विधायक और सांसद होने से ही विकास संभव है. उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की बात भी कही.

सीएम का स्पष्ट संदेश

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकारों में परिवारवाद और माफियावाद हावी था. उनके लिए सैफई और दिल्ली ही सब कुछ था, जबकि भाजपा सरकार के लिए 25 करोड़ जनता परिवार है. उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की.

समारोह में उपस्थित प्रमुख अतिथि

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्यमंत्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी’, सांसद अनुराग शर्मा, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, तुवन सरकार मंदिर के महंत रामलखन दास और भाजपा जिलाध्यक्ष हरिशचंद्र रावत मौजूद रहे.

विधायक रामरतन कुशवाहा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ललितपुर अब विकास, नवाचार और समृद्धि का प्रतीक बन रहा है. पहले यहां का युवा पलायन करता था, अब यहां नौकरियां और अवसर पैदा हो रहे हैं.

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