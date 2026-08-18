अखिलेश बोले- भाजपाइयों छोड़ो खाना, बचाओ थाना, शेयर किया Video

प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है. शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. पॉश इलाके जॉर्ज टाउन स्थित थाने में भी दो फीट से ज्यादा बारिश का पानी भर गया है. इसके चलते पुलिसकर्मियों को पानी के बीच ही रोजमर्रा का कामकाज और ड्यूटी करनी पड़ रही है.

जॉर्ज टाउन थाने में जलभराव की समस्या नई नहीं है. हर साल मानसून के दौरान तेज बारिश होने पर थाना परिसर और आसपास का इलाका पानी से लबालब हो जाता है. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है. अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

थाने में पानी भरने की तस्वीर सामने आने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर तंज कसा. उन्होंने लिखा, "भाजपाइयों छोड़ो खाना, बचाओ थाना! कह रहा भाजपाई भ्रष्टाचार सब तैयार रखो अपनी नाव!"

नगर निगम की तैयारियों पर उठे सवाल

वहीं मानसून से पहले नगर निगम की ओर से जलभराव से निपटने, नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं. इसके बावजूद बारिश के दौरान शहर के प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आ रही है.

जॉर्ज टाउन जैसे पॉश इलाके में स्थित पुलिस थाने के भीतर दो फीट से ज्यादा पानी भरने से नगर निगम की मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का सवाल है कि हर साल होने वाले जलभराव से स्थायी राहत कब मिलेगी और जल निकासी के लिए किए जाने वाले खर्च का असर जमीन पर कब दिखाई देगा.

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