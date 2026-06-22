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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ का 'मौत वाला कोचिंग सेंटर', अग्निकांड में अब तक क्या-क्या सामने आया? जानें बड़ी बातें

लखनऊ का 'मौत वाला कोचिंग सेंटर', अग्निकांड में अब तक क्या-क्या सामने आया? जानें बड़ी बातें

Lucknow Fire News: आग लगने का कारण ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप में शार्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते सीएम योगी अलीगढ़ दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 07:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल भी हैं. कई छात्र जान बचाने के लिए उपरी मंजिल से नीचे कूदे. घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की. सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंच गए.

सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा बीच में ही छोड़ लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल पर मौका मुआयना किया. इसके बाद सीएम अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे. उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

शुरूआती जानकारी में आग लगने का कारण ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप में शार्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंच रहे हैं. आइये जानते हैं इस घटना में अभी तक क्या-क्या हुआ?

कैसे लगी आग ?

शुरूआती जानकारी में कोचिंग सेंटर में आग दोपहर दो बजे के आसपास लगी. ऊपरी मंजिल पर आग ने तेजी पकड़ी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. उस समय बड़ी संख्या में छात्र और अन्य कर्मी मौजूद थे. छात्रों ने जान बचाने के लिए छत और छज्जे का सहारा लिया. कई नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हैं. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: तार के सहारे बची जानें, दीवार तोड़कर निकाले शव...रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली कहानी

14 दमकल गाड़ियां मौके पर 

सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब एक से दो घंटे में आग पर काबू पाया. आग दोबारा न भड़के दमकल कर्मी लगातार पानी डाल रहे हैं. भारी धुंए के चलते दीवारें तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया. फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है. 

पीएम मोदी-सीएम योगी ने जताया दुःख 

अलीगंज में हुए इस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुःख जताया है, उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो लाख, घायलों को 50 हजार की मदद का ऐलान किया है. सीएम योगी ने घटना की जानकारी मिलते ही डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को मौके पर भेजा और राहत एवं बचाव के निर्देश दिए. खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर  मौजूद हैं. उन्होंने दुःख जताते हुए घायलों की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.

आवासीय और व्यावसायिक इलाका है अलीगंज 

अलीगंज लखनऊ का प्रमुख आवासीय और व्यवसायिक इलाका है. इस इलाके में बड़ी संख्या में कोचिंग और इस तरह के संस्थान हैं. जिस विल्डिंग में आग लगी है उस समय भी यहां कोचिंग चल रही थी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे. 

15 की मौत की पुष्टि 

इस हादसे में खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है. इसी तरह इस हादसे में घायलों की संख्या भी एक दर्जन से ज्यादा है, जिन्हें KGMU के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

यहां बता दें कि अभी मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या बढ़ सकती है. परिसर में तलाशी अभियान जारी है. हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट

Published at : 22 Jun 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Lucknow Fire UP NEWS LUCKNOW NEWS
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