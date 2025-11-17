लखनऊ में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की टीम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की टीम

Lucknow News: लखनऊ के इटौंजा ब्रिज के पास स्क्रैप की दुकान में आग लग गई. इस हादसे में पांच दुकानें जलकर खाक हो गई. फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. इस घटना में कोई हताहत नहीं है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार (16 नवंबर) की सुबह एक बड़े अग्निकांड में करीब पांच दुकानें जलकर खाक हो गईं. आग की शुरुआत शहर के इटौंजा ब्रिज के पास स्थित एक स्क्रैप की दुकान से हुई थी. आग की चपेट में आने वाली दुकानों में मुख्य रूप से लोहे और स्क्रैप सामग्री की दुकानें शामिल थीं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें भी प्रभावित हो गईं. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया.

टीम ने कार्रवाई कर जल्द आग पर पाया नियंत्रण- प्रशांत कुमार

फायर ऑफिसर प्रशांत कुमार ने एएनआई से बातचीत में कहा कि हमें इटौंजा फ्लाईओवर के पास 4-5 दुकानों में आग लगी होने की सूचना मिली. हमारी टीम ने मौके पर तुरंत कार्रवाई की और आग को जल्दी ही नियंत्रित कर लिया. कुल छह दुकानें आग की चपेट में आईं, लेकिन सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

शॉर्ट सर्किट माना जा रहा आग लगाने का मुख्य कारण

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जांच में यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या विद्युत उपकरणों की चपेट में आने से आग लगी हो सकती है. पुलिस और फायर विभाग की टीम ने प्रभावित दुकानों के मालिकों से भी पूछताछ की. स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने बताया कि अग्निकांड के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. कुछ दुकानदारों का कहना है कि आग ने उनके सालों के निवेश और सामग्री को नष्ट कर दिया. वहीं, आसपास की दुकानों को समय रहते सुरक्षित निकालने के कारण बड़ा नुकसान टल गया.

घटना के बाद दुकानदारों ने लगाए बैरियर

फायर विभाग ने आग लगने की घटना के बाद सभी दुकानों के आसपास सुरक्षा के लिए बैरियर लगाए और इलाके में यातायात को भी कुछ समय के लिए रोक दिया. विभाग ने सभी नागरिकों से आग लगने जैसी आपात स्थितियों में तुरंत 101 नंबर पर सूचना देने की अपील की है.

इस घटना से लखनऊ में अग्नि सुरक्षा की जरूरत और बढ़ गई है. प्रशासन ने सभी व्यापारियों को आग से सुरक्षा के उपाय अपनाने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की चेतावनी भी दी है.

Published at : 17 Nov 2025 07:10 AM (IST)
