बिहार चुनाव में BSP को रामगढ़ में मिली जीत पर मायावती हैं खुश, कहा- हराने की साजिश हुई नाकाम

बिहार विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को कैमूर जनपद की रामगढ विधानसभा से एक सीट मिली है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता और उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव को बधाई दी है और आभार प्रकट किया है. उन्होंने वोटों की गिनती बार-बार करवाने पर स्थानीय प्रशासन की आलोचना की.

मायावती ने इसको लेकर आज एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी.उन्होंने कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होता तो पार्टी की सीटें और ज्यादा होतीं.

मायावती का पोस्ट

बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में सम्पन्न हुये आमचुनाव में कैमूर ज़िले की रामगढ़ विधानसभा सीट (संख्या 203) पर बी.एस.पी. के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिये पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनका पूरे तहेदिल से आभार प्रकट.

हालाँकि वोटों की गिनती बार-बार कराने के बहाने से वहाँ के प्रशासन व एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टियों द्व़ारा बी.एस.पी. उम्मीदवार को हराने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया, किन्तु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का पूरे समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षडयंत्र सफल नहीं हो सका.

इतना ही नहीं बल्कि बिहार के इस क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी विरोधियों को काँटे की टक्कर देने के बावजूद बी.एस.पी. उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके, जबकि फीडबैक के अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एण्ड फेयर होता तो बी.एस.पी. और भी कई सीटें ज़रूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करते रहने की ज़रूरत है.

अन्त में, बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने ख़ून-पसीने व पूरी लगन से चुनाव लड़ने के लिये बी.एस.पी. के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं एवं शुभचिन्तकों आदि का तहेदिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी-जान से लगे रहने का आह्वान ताकि बिहार, परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर कांशीराम जी के सपनों की, ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की धरती बन सके.

एनडीए को प्रचंड बहुमत

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनावों की मतगणना 14 नवम्बर को हुई थी, जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. कुल 243 सीटों में से 202 सीटे मिलीं हैं. जबकि महागठबंधन को खासा निराशा हाथ लगी है.