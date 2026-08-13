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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ ईदगाह में बच्चों की तिरंगा प्रतियोगिता, देशभक्ति का दिया संदेश

लखनऊ ईदगाह में बच्चों की तिरंगा प्रतियोगिता, देशभक्ति का दिया संदेश

Lucknow News In Hindi: लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में स्वतंत्रता दिवस के चलते तिरंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. यह प्रतियोगिता बच्चों को आजादी के इतिहास से रूबरू कराने के लिए आयोजित की गई.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 13 Aug 2026 04:05 PM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में बच्चों के बीच तिरंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. ईदगाह में तालीम हासिल करने वाले छोटे-छोटे बच्चों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. बच्चों ने अपने हाथों से तिरंगा बनाकर देशभक्ति का संदेश दिया और आजादी की खुशियों का इजहार किया. प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को भी मिला.

कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जानकारी दी गई. इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्रता दिवस के महत्व और देश की आजादी के इतिहास से भी परिचित कराया गया. आयोजकों का उद्देश्य बच्चों में देश के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना रहा.

आजादी के इतिहास से रूबरू कराने के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि बच्चों को देश के तिरंगे के बारे में जानकारी देने और उन्हें आजादी के इतिहास से रूबरू कराने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि बच्चे जब अपने हाथों से तिरंगा बनाएंगे, तो उन्हें देश की आजादी और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को समझने का अवसर मिलेगा. इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी.

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15 अगस्त के अवसर पर निकाली जाएगी तिरंगा रैली 

उन्होंने बताया कि ऐशबाग ईदगाह में तालीम हासिल करने वाले सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, ताकि उनका उत्साह बढ़ाया जा सके. मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि 15 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी. इस रैली के माध्यम से बच्चों और आम लोगों को देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के महत्व का संदेश दिया जाएगा.

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Input By : शनावाज
Published at : 13 Aug 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Independence Day 2026
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