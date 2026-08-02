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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में आवारा पशुओं का आतंक, मासूम पर गाय का जानलेवा हमला

लखनऊ में आवारा पशुओं का आतंक, मासूम पर गाय का जानलेवा हमला

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्ची पर अचानक गाय ने हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 02 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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लखनऊ में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है, यहां घर के बाहर खेल एक मासूम बच्ची पर गाय ने हमला कर दिया. गाय के हमले में घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची का इलाज किया जा रहा है. वहीं, घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाय बच्ची पर हमला करते कैमरे में हो गई है. साथ ही स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम से आवारा पशुओं को पकड़ने की अपील की है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अर्जुनगंज इलाके में हुई है. गाय के हमले का एक वीडियो सामने आया है जो रोंगटे खड़े करने वाला है. वायरल वीडियो में गाय की क्रूरता दिखाई दे रही है, एक गाय बालिका पर बेहद ही निर्ममता से हमला कर रही है. यह घटना की बताई जा रही है, जिसकी वीडियो अब सामने आई है.

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बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती

जानकारी के अनुसार, घायल बालिका की पहचान सुनैना पुत्री शनौद कुमार, उम्र करीब 08 वर्ष, निवासी सरसवां के रूप में हुई. वहीं, गाय के हमले में घायल बच्ची को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, हालांकि, तबीयत में सुधार होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. पिता शनौद कुमार द्वारा बताया गया कि गाय द्वारा मारने के कारण उनकी पुत्री सुनैना को उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वर्तमान में बालिका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर है तथा उसकी स्थिति ठीक है.

घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल

वहीं, इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त हैं स्थानीय लोगो की माने तो खुले में घूमते पशु डरा रहे हैं. मामले के संज्ञान में आने के बाद इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी ने नगर निगम से अपील किया है कि आवारा पशुओं पर लगाम के लिए इंतजाम करें और सावधानी को अपनाएं.

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Published at : 02 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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