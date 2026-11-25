उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज होती जा रही है. गृहमंत्री अमित शाह के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी यूपी दौरे पर आ रहे हैं. 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस देशभर में संविधान रक्षा मार्च निकालेगी. इस मौके पर मल्लिकार्जन खरगे लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम में कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरने की तैयारी में हैं,

लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पार्टी की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ, संविधान रक्षा मार्च' के पोस्टर भी लगाए गए हैं. कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने बताया कि संविधान दिवस कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. कांग्रेस लगातार कई वर्षों से संविधान की रक्षा के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है.

तनुज पुनिया ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को दबाने और अपने एजेंडे के मुताबिक इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है. इसी के विरोध में देशभर में प्रदेश मुख्यालयों पर पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा.

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लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे. यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए हजरतगंज स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचेंगे. यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा. इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा.

मिशन-2027 के लिहाज से भी अहम दौरा

काँग्रेस का अध्यक्ष का ये दौरा 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है. क्योंकि कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रही है. दोनों दलों के सीटों के बंटवारे के लिए एक दौर की बैठक हो चुकी है. ऐसे में खड़गे की मौजूदगी में होने वाला यह कार्यक्रम गठबंधन की राजनीतिक रणनीति और कांग्रेस के संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है.

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है. कांग्रेस गठबंधन में करीब 130 सीटों की मांग कर रही है. पार्टी की शुरुआती मांग 181 सीटों की बताई जा रही थी. वहीं, सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव सामने आया है. कांग्रेस अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन वाली सीटों के साथ अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में अधिक हिस्सेदारी चाहती है.

ये लोग होंगे कार्यक्रम में शामिल

पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पाल, कांग्रेस विधानमंडल दल के दोनों विधायक और पार्टी के सांसदों समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.