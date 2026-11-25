बदरीनाथ धाम में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इस रिपोर्ट में देश भर के अन्य तीर्थस्थलों और मंदिरों में अपनाई जाने वाली बेहतरीन कार्यप्रणालियों के सुझाव दिए गए हैं.

गढ़वाल के मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने 'पीटीआई भाषा' को बताया, "हमने देश के कई तीर्थस्थलों में अपनाई जाने वाली बेहतरीन कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने के बाद भविष्य के लिए सुझाव देते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. यह रिपोर्ट लगभग दो सप्ताह पहले सौंपी गई है."

SIT ने दिए व्यवस्था में सुधार के सुझाव

इस साल जुलाई में सोशल मीडिया पर बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था. गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन की कमियों को उजागर किया गया है और व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं.

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उन्होंने बताया कि एसआईटी ने श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 20 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, सीसीटीवी फुटेज की जांच की और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली.

दान की गिनती के लिए काँच की दीवार

देश के अन्य मंदिरों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणालियों को देखते हुए एसआईटी ने बदरीनाथ धाम के प्रबंधन में सुधार के सुझाव दिए हैं. रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि धाम में दान की गिनती के लिए कांच की दीवारों वाला एक विशेष ‘एनक्लोजर’ बनाया जाए ताकि बाहर से पूरी प्रक्रिया देखी जा सके.

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि गणना वाले स्थान के हर कोने में उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और 360-डिग्री निगरानी प्रणाली लागू की जाए ताकि सुरक्षा अधिकारी एक नियंत्रण कक्ष से पूरी प्रक्रिया पर नज़र रख सकें. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि नोटों की गिनती और छंटाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे नकली नोटों की पहचान भी की जा सके.