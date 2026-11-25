उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है. इस बीच सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. सपा के इस कदम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जाहिर की है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जब दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही है तो फिर सपा की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान क्यों किया गया? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सपा बीजेपी से लड़ना चाहती है या कांग्रेस से? इमरान मसूद ने कहा, "हम क्या भिखारी हैं, जो अखिलेश जी की मेहरबानी का इंतजार करेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि आप कांग्रेस को भिखारी कैसे समझ सकते हैं. हमने आपसे सीटें मांगी ही नहीं और आपने खुद ही 26 सीटों की घोषणा कर दी. फिर हम इस पर चर्चा क्यों करें?"

राहुल और प्रियंका गांधी के आने के बाद नेतृत्व लेगा फैसला

इमरान मसूद ने कहा, "अब राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी. हमारा नेतृत्व हमें जो निर्देश देगा, हमें उसी के अनुसार काम करना होगा. उनकी घोषणा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर वे घोषणा नहीं भी करते तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यह जरूर तय होना चाहिए कि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ."

'क्या बीजेपी से लड़ना है या कांग्रेस से?'

इमरान मसूद ने सपा के उम्मीदवारों की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा, "इस पूरे मामले में गंभीरता की कमी दिखाई दे रही है. एक तरफ आप (सपा) बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं. इससे लगता है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. हम लोग गंभीरता से बातचीत कर रहे थे और साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक यह सब हो गया."

उन्होंने आगे कहा, "अब हम अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और आगे बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं. इस पर फैसला पार्टी ही करेगी. जब आपने मेरे खिलाफ यह घोषणा कर दी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या बीजेपी से? यह तो तय होना चाहिए कि लड़ाई बीजेपी से करनी है या हमसे."

'आपको गठबंधन की परवाह नहीं तो अपनी पार्टी चलाइए'

कांग्रेस सांसद ने सपा पर गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा, "आपको गठबंधन की परवाह ही नहीं है. आप अपनी पार्टी चला रहे हैं तो अपनी पार्टी चलाइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं और न ही कुछ कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. कांग्रेस अपने नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी.

दरअसल साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है. दोनों दलों के नेताओं के बीच पिछले दो दिनों से बैठक भी हुई है. सूत्रों के मुताबिक, सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जबकि कांग्रेस इससे ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है.

इसी बीच सपा ने मंगलवार को पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इसमें बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है.