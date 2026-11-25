यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जिसे लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें आ रही है. इस बातचीत में इंडिया गठबंधन की सहयोगी लोकदल पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर पार्टी अध्यक्ष सुनील सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि दो दलों के बीच में बात हो रही हैं और जिस तरह की बातें मीडिया में आ रही है वो अशोभनीय है.

लोकदल अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने सपा-कांग्रेस के बीत सीट शेयरिंग को लेकर हो रही बैठक पर कहा कि "सबसे पहले तो यह सीट-शेयरिंग पर होने वाली बैठक है, कोई इंडिया अलायंस की बैठक नहीं है. ये दो दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आपस में सीट-शेयरिंग पर बात हो रही है. इस बैठक में आप लोकदल को नहीं बुलाकर आपस में ही सीटें बांट रहे हैं."

सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर जताई नाराजगी

सुनील सिंह ने कहा कि जब इंडिया अलायंस बना तो इसमें लोकदल एक बहुत बड़ी ताक़त है जो एक राष्ट्रीय ताक़त का दल रहा है. यह चौधरी चरण सिंह की पार्टी रही है, जिसमें से हरियाणा के देवी लाल, बिहार के कर्पूरी ठाकुर और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जैसे नेता निकले, आज आपने उस लोकदल को सीट शेयरिंग में नहीं बुलाया.

आप आपस में सीटें बांट रहे हैं उसमें से भी जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि 26 सीटें..ये ठीक नहीं है. ये बहुत अजीब और अशोभनीय है कि इस तरह से सीट शेयरिंग पर मीडिया के माध्यम से बातें हो रही हैं. बेहतर है आपस में बैठकर फॉर्मूला निकाले, सामंजस्य करें. उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश चाहता है कि बीजेपी सत्ता से हट जाए. जब नीतीश कुमार और जेडीयू जैसे दल सत्ता की गोद में बैठ गए तब लोकदल में राहुल गांधी जी का साथ दिया, इंडिया अलाइंस के साथ आया और आज भी इंडिया अलाइंस के साथ रहा है.

इंडिया अलाइंस को होगा नुकसान

चौधरी सुनील सिंह सपा-कांग्रेस की बैठक में लोकदल को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि आज लोकदल को उपेक्षित करना किसानों, गरीबों और गांवों और पश्चिमी यूपी के किसान और जाटों को उपेक्षित करना है. जिनका पश्चिमी यूपी की 104 सीटों पर असर है. अगर आप इनको उपेक्षित करोगे तो इसका असर इंडिया अलाइंस को उठाना पड़ेगा. इंडिया गठबंधन को सबको साथ लेकर चलना चाहिए और मीडिया के माध्यम से नहीं बल्कि आपस में सामंजस्य बनाकर रखे तो अच्छी बात होगी.