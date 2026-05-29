राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में सिगरेट को लेकर हुए विवाद में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता शिवम् सिंह की हत्या कर दी. घटना 25 मई देर रात की है. मृतक शिवम् सिंह भाजपा युवा मोर्चा के जिला कमेटी के सदस्य था. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है. मृतक के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है. इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

ख़बर के मुताबिक़ अयोध्या निवासी 28 वर्षीय शिवम सिंह अपने दोस्तों नीलेश और जीशान के साथ पार्टी करने लखनऊ गया था. देर रात तक तीनों ने विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब में पार्टी की. 26 मई तड़के करीब 3 बजे जब सभी क्लब से बाहर निकले, तभी बाइक सवार तीन युवकों ने शिवम से सिगरेट मांगी. बताया जा रहा है कि शिवम ने पहले एक सिगरेट दे दी, लेकिन दोबारा मांगने पर मना कर दिया.

सिगरेट को लेकर हुआ था विवाद

इसी बात पर विवाद बढ़ गया और तीनों युवकों ने शिवम के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने शिवम् पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया और सिर कूच दिया, जिससे शिवम बुरी तरह घायल हो गया. गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पातल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. परिवार ने दोस्तों और ड्राइवर पर शिवम् की हत्यी की साजिश का आरोप लगाया है.

पहले विवाद फिर बदमाशों ने घेरकर पीटा

जानकारी के ये भी मिली है कि घटना के बाद शिवम ने अपने परिचित आशीष को फोन कर पूरी जानकारी दी. आशीष ने उन्हें विवाद खत्म कर घर लौटने की सलाह दी. इसके बाद शिवम अपने दोस्तों के साथ कार से निकल गए. रास्ते में कठौता झील रोड स्थित एलपीएस स्कूल के पास तीनों युवक दोबारा पहुंच गए और शिवम की कार को घेरकर उसपर ईंट-पत्थर फेंकने लगे.

शिवम् को मजबूर होकर कार रोकनी पड़ी. जैसे ही शिवम कार से बाहर निकले, हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से वह सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

इलाज के दौरान हुई मौत

पुलिस के अनुसार 26 मई सुबह करीब 4 बजे एक राहगीर ने सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े शिवम को देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई, जहां हालत गंभीर होने पर गोमतीनगर स्थित KNS अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान 27 मई की रात करीब 12 बजे शिवम की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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शिवम् के छोटे भाई ने दोस्तों पर लगाए आरोप

मृतक के छोटे भाई सौरभ सिंह ने बताया कि उसे घटना की जानकारी किसी अंजान व्यक्ति के फोन से मिली. शिवम के दोस्तों ने घटना के बाद न तो मदद की और न ही परिवार को सही जानकारी दी. परिवार को दोस्तों की भूमिका संदिग्ध लग रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 मई को शिवम का दोस्त नीलेश पूछताछ के लिए थाने पहुंचा. उसने पुलिस को बताया कि विवाद के बाद हमला हुआ इस हमले से डरे सहमे साथी शिवम को मौके पर छोड़कर भाग गए थे. पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है. क्लब के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस का दावा है जल्द ही सच सामने होगा.

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