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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत में बदमाशों का तांडव, दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या

पीलीभीत में बदमाशों का तांडव, दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या

PIlibhit News In HIndi: बिलसंडा बाजार में पंकज कटिहार का साइकिल स्टोर है. गुरूवार तीन बाइकों पर आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोग पहुंचे और युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी.

By : विक्रांत शर्मा | Updated at : 29 May 2026 08:15 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हडकंप मच गया, जब पडोसी दुकानदार के झगड़े का बीच-बचाव करने पहुंचे कपड़ा व्यापारी पंकज गुप्ता की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अपस्ताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मामला दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी है.

घटना के बाद स्थानीय व्यापरियों में आक्रोश और जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है. उधर पंकज गुप्ता की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, बिलसंडा बाजार में पंकज कटिहार का साइकिल स्टोर है. गुरूवार तीन बाइकों पर आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोग पहुंचे और युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी. इतने में पड़ोस में कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता आ गए और पूछताछ शुरू कर बीच-बचाव करने लगे. इतने में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी.और मौके से फरार हो गए. 
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पप्पू गुप्ता को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पूरे बाजर में अफरा-तफरी फ़ैल गयी.

पंकज का ससुरालियों से चल रहा विवाद 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पंकज कटिहार  की करीब ढाई साल पहले शाहजहांपुर के रोजा गांव मुकरामपुर से शादी हुई थी. पत्नी से विवाद के कारण दोनों अलग-अलग रहते थे. पंकज  के परिजनों पर दहेज का मामला भी दर्ज है.  शाहजहांपुर के एक  नेता ने भी पंकज को कॉल कर धमकाया था. फिलहाल आप पुलिस घटना को लेकर सुराग कई तलाश करवाई में जुटी है.

जल्द गिरफ्तारी का दावा 

एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की और फिर पप्पू गुप्ता को गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गयी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गयीं हैं, जल्द मामले का खुलासा किया जायेगा.

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Published at : 29 May 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Pilibhit News
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