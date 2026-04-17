लखनऊ में ATM तोड़ने की कोशिश नाकाम, CCTV से खुलासे के बाद आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने बंथरा थाना क्षेत्र में एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और साथ ही मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलशन को गिरफ्तार कर लिया, जो उन्नाव का निवासी है और लखनऊ में किराए पर रह रहा था.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस घटना में यह आरोपी अकेला है या इसके साथ कुछ और लोग भी हैं. इसकी भी छानबीन की जा रही है. पुलिस कि सक्रियता से बड़ी बारदात होने से रह गयी. लेकिन एक बार फिर एटीएम कि सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, जुनाबगंज-मोहनलालगंज रोड स्थित पहाड़पुर इलाके में एक एटीएम बूथ में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी. अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर नकदी चोरी करने का प्रयास किया गया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हेल्मेट, ग्लेंडर मशीन और सब्बल भी बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कर्ज के दबाव में था और इसी वजह से उसने एटीएम लूट की योजना बनाई थी.

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस ने आरोपी गुलशन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. और आगे जांच की जा रही है. उधर एक बार फिर एटीएम की सुरक्षा पर नयी बहस तेज हो गयी है. लोगों का सवाल है कि अगर गार्ड मौजूद रहता तो ये घटना नहीं घटती. क्यूंकि इससे पहले भी कई बार एटीएम लूट कि घटनाएं हो चुकी हैं.

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