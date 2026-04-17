उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मानवता और ईमानदारी की एक बार फिर परीक्षा है. पलिया मशूदपुर की रहने वाली गीता जैसवाल का जेवरातों से भरा बैग एक ऑटो में छूट गया है. बैग में करीब 5 से 6 लाख रुपये के गहने थे, जो उनकी और उनकी बेटी के थे. छोटी लाइन के पास लगे CCTV में ऑटो की पहचान तो हुई है, लेकिन चालक का अब तक पता नहीं चल पाया है.

ऑटो में रह गया 5 से 6 लाख के जेवरात का बैग

आपको बता दे बाराबंकी के पलिया मशूदपुर की निवासी गीता जैसवाल इन दिनों गहरे सदमे और परेशानी में हैं. जानकारी के मुताबिक, गीता जी अरुणोदय स्कूल से एक ऑटो में सवार हुई थीं, लेकिन उतरते वक्त उनका बैग ऑटो में ही रह गया. इस बैग में उनकी बेटी और उनके स्वयं के लगभग 5 से 6 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात थे.

पीड़िता अपने स्तर पर बैग की तलाश में दर-दर भटक रही हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि छोटी लाइन पर लगे CCTV कैमरों में वह ऑटो रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें गीता जी सवार थीं. अब पुलिस और स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि इस ऑटो चालक की पहचान करने में मदद करें.

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आम जनता से की ऑटो या चालक को ढूंढने की अपील

गीता जैसवाल ने बाराबंकी पुलिस से भी गुहार लगाई है कि उनकी मेहनत की कमाई और बेटी के गहनों को वापस दिलाने में सहयोग करें. वहीं उन्होंने आम जनता से भी अपील की है. यदि किसी को भी इस ऑटो या चालक के बारे में कोई जानकारी मिले, तो कृपया तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें.

आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी भर की कमाई को वापस दिला सकती है. यदि किसी को भी इस ऑटो या चालक के बारे में कोई जानकारी मिले, तो कृपया तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें. आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी भर की कमाई को वापस दिला सकती है.

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