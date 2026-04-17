हादसा नहीं साजिश! सोनभद्र में ट्रक से कुचलकर हत्या, 4 महीने बाद खुला बदले का खौफनाक राज

उत्तर प्रदेश में सोनभद्र पुलिस ने चार महीने पहले हुई एक चर्चित हत्या का खुलासा करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. घोरावल पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे ट्रक चालक अभय पाल को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में यह मामला सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की गहन विवेचना, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों ने इस पूरे मामले को सुनियोजित हत्या में बदल दिया.

पुलिस के मुताबिक 2023 में हुए एक मासूम के अपहरण और हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था. अब इस मामले में परिजनों को न्याय की आस जगी है. उन्होंने सख्त कार्रवाई कि मांग की है.

यह भी पढ़ें: UP Politics: 'दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव', स्मृति ईरानी का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चैलेंज

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है. जहां 8 दिसंबर 2025 को घोरावल-चुर्क बाईपास पर एक ट्रक ने क्रेटा कार को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में कार चालक राजेश यादव की मौत हो गई थी. शुरुआत में यह मामला सड़क दुर्घटना माना गया, लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला तो मामला पूरी तरह बदल गया.

जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी. पुलिस ने इस मामले में लगातार छापेमारी करते हुए ट्रक चालक अभय पाल को गिरफ्तार किया है. अभय पाल चुर्क क्षेत्र का रहने वाला है और घटना के बाद से फरार चल रहा था.

हत्या का बदला लेने को रची साजिश

पूछताछ में खुलासा हुआ कि साल 2023 में मंगल पाल के 9 वर्षीय बेटे अनुराग पाल का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राजेश यादव मुख्य आरोपी था और वह जमानत पर बाहर चल रहा था. बेटे की हत्या से नाराज मंगल पाल ने राजेश यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसी साजिश के तहत ट्रक से टक्कर मारकर उसकी हत्या कराई गई.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त अभय पाल ने पूछताछ में पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है. फिलहाल पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. घोरावल थाना पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: Womens Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर अखिलेश यादव बोले, 'विपक्ष ने ऐसी...'